Польша из-за наплыва мигрантов из Беларуси закроет пункт пропуска на границе

Граница Беларуси и Польши. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Пограничные службы Польши сообщили о закрытии одного из пропусков на границе из-за потока мигрантов, поступающих со стороны Беларуси, передает РИА Новости.

Со вторника пункт пропуска Кузница будет закрыт.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе, с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября с 7:00 (12:00 по времени Нур-Султана) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице", — рассказали в Пограничной страже страны.

Туристам, которым необходимо пройти через границу, посоветовали направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

В понедельник несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.

Беженцы начали устанавливать палатки на границе Беларуси и Польши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941204-polsha-iz-za-naplyva-migrantov-iz-belarusi-zakroet-punkt-propuska-na-granitse/