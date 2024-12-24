"Нашествие ботов" в обсуждении трагедии в Талгаре прокомментировал глава Минцифры

На брифинге в правительстве глава Минцифры прокомментировал заявление ЦАРКА о нашествии ботов в TikTok после трагедии в Талгаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) заявил о фиксации аномального всплеска активности ботоферм в Казахстане, связанной с обсуждениями трагедии в Талгаре.

В частности, тогда говорилось, что на фоне повышенного интереса к событию в TikTok и Instagram появились фейки о митингах в Алматы и других городах, смонтированные из старых видео январских событий.

Сегодня, 24 декабря, на брифинге в правительстве глава Минцифры сообщил, что обсудил эту информацию с представителем TikTok.

"Сами платформы борются с ботофермами. Если взглянуть на пользовательский договор, то видно, что эти компании сами запрещают ботофермы. Если их искусственный интеллект обнаруживает работу ботов, то они блокируют эти аккаунты автоматически.

Недавний кейс, который озвучили в ЦАРКА, я обсудил с представителем TikTok - с региональным директором. Они сообщили, что те аккаунты, которые казались ботофермой, не связаны между собой. Они не подтверждают, что было какое-то скоординированное действие ботов. Это подтверждение конкретно от TikTok у меня есть", - заявил министр Жаслан Мадиев.

Напомним, громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

12 октября дом семьи Шерзата Болата подожгли. По факту умышленного поджога также начато досудебное расследование.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.

Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.

А позже стало известно, что против отца Шерзата завели уголовное дело за повреждение чужого имущества.

11 декабря замглавы МВД Санжар Адилов сообщил о завершении расследования по делу Шерзата Болата. 13 декабря прокуратура Алматинской области сделала заявление, сообщив, что дело на стадии завершения: необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны - ожидаются результаты экспертизы, после чего дело будет передано участникам процесса для ознакомления.

18 декабря о подключении к расследованию заявили депутаты-юристы.