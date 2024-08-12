Том Круз принял участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Американский актер Том Круз принял участие в передачи олимпийского флага от Парижа к Лос-Анджелесу на церемонии закрытия Игр-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Эстафета олимпийского флага — традиционный этап церемонии закрытия. Мэр Парижа Анн Идальго вернула знамя главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, который передал его мэру Лос-Анджелеса Карен Басс. В этом американском городе в 2028 году пройдут следующие летние Игры.

Затем на крыше стадиона "Стад де Франс", который принял церемонию закрытия Олимпиады-2024, появился Круз. Он со страховкой спустился вниз, где принял олимпийский флаг. Звезда Голливуда покинул чашу арены со знаменем на мотоцикле.

После этого организаторы продемонстрировали ролик, где Круз оказался с флагом уже в Лос-Анджелесе. Затем в режиме реального времени на побережье в Калифорнии устроили мини-концерт с участием Red Hot Chili Peppers, Билли Айлиш, Снуп Догга и Доктора Дре.

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