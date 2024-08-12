Призера Олимпиады Назым Кызайбай встретили в аэропорту Алматы (фото)

Назым Кызайбай встретили в аэропорту Алматы. Бронзовый призер Олимпийский игр вернулась из Парижа на родину в ночь на 12 августа, передает корреспондент NUR.KZ.

В аэропорту Алматы спортсменку встретили ее родные и болельщики, а также представители средств массовой информации.

Встреча Назым Кызайбай. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Напомним, 7 августа двукратная чемпионка мира по боксу казахстанка Назым Кызайбай уступила в полуфинале Олимпиады-2024 и стала бронзовым призером.

Путевку в финал весовой категории до 50 килограммов спортсменка оспаривала с китаянкой Ю Ву — чемпионкой мира и Азиады-2022.

Сама Кызайбай прокомментировала бронзу Игр-2024, отметив, что ей "больно" за такой результат.

Встреча Назым Кызайбай. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

"Мне больно, что так вышло. Я хотела завоевать золото. Перед Олимпиадой мы с Абибой (Абужакыновой, дзюдоисткой — прим. ред.) договорились, что станем первыми. Хотели стать первыми казашками-чемпионками в своих видах спорта. Однако не вышло", - отметила спортсменка.

Встреча Назым Кызайбай: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Позже глава Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин поздравил Назым Кызайбай с медалью Игр-2024.

Встреча Назым Кызайбай. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Встреча Назым Кызайбай. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос