"Это личная жизнь": Елдос Сметов ответил, на что потратит 250 тысяч долларов

Елдос Сметов ответил на вопрос о том, куда потратит 250 тыс. долларов, которые получит за победу на Олимпиаде в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК Жамбылской области.

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На странице Facebook Региональной службы коммуникаций Жамбылской области опубликовали видео с пресс-конференции олимпийского чемпиона Елдоса Сметова.

На одном из видео он отвечает на вопрос, как собирается потратить 250 тыс. долларов (более 118,9 млн тенге - прим. ред.), которые положены ему от государства за победу на Олимпиаде.

Елдос Сметов сказал, что каждый человек получает оплату за свою работу и сравнил призовые с зарплатой, которую получают работники в конце месяца.

"Если бы вас спросили, как вы потратите зарплату, как бы вы ответили? Это же личная жизнь. Как и на что я потрачу, думаю, это все-таки касается моей личной жизни. Это похоже на зарплату за мой труд за 4 года. И каждый человек сам знает, как потратить свой заработок”, - сказал Сметов.

Ранее мы писали, что Елдос Сметов передал подаренный ему автомобиль своему первому тренеру.

Напомним, что 27 июля дзюдоист Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.

С победой его поздравили президент Касым-Жомарт Токаев, лично позвонив спортсмену, а также глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

5 августа дзюдоистов - в том числе Сметова и бронзового призера Гусмана Кыргызбаева - встретили рано утром в аэропорту Алматы члены их семей, поклонники, журналисты. Спортсмены поделились своими впечатлениями от Игр и поблагодарили всех, кто их поддерживал.

В тот же день в Таразе олимпийского чемпиона встретили у восточных ворот аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и сотни жителей. Сметов с флагом Казахстана прокатился на автомобиле по улицам города, приветствуя поклонников.

После этого на центральном стадионе города чемпиону торжественно вручили ключи от автомобиля и пятикомнатного пентхауса. Отблагодарили также его тренера Галымжана Жылгельдиева - последнему досталась двухкомнатная квартира и Hyundai Santa Fe.

Позже в Сети появились кадры с тоя в честь победы Сметова, где он станцевал с тренером и нес своего отца на спине.