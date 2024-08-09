Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 9 августа

В 13-й день летних Олимпийских игр в столице Франции примут участие шесть отечественных атлетов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов наших спортсменов по времени Казахстана.

Свежая публикация по теме: Казахстан на Олимпиаде-2024: уникальная история отечественного спортсмена в дебютном виде — брейкинге

12:00. Таеквондо. Квалификация (м)

Батырхан Толеугали — Исмаэль Кулибали (Мали). До 80 кг.

14:00. Вольная борьба. 1/8 финала (м)

Юсуп Батырмурзаев — Роберт Баран (Польша). До 125 кг.

15:40. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500м, финалы (ж)

Мария Бровкова, Руфина Искакова.

16:00. Современное пятиборье. Личный зачет, полуфиналы (м)

Георгий Борода-Дудочкин.

23:57. Легкая атлетика. 10000 м, финал (ж) (медальная)

Дэйзи Джепкемей.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

10:30. Марафонское плавание. 10км (м)

13:00. Настольный теннис. Матч за бронзу (м)

15:35. Спортивное скалолазание. Трудность, финал (м)

16:00. Гребной спринт. Байдарки-двойки 500м, финалы (ж)

16:20. Гребной спринт. Байдарки-двойки 500м, финалы (м)

16:40. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 1000м, финалы (м)

17:00. Хоккей на траве. Матч за бронзу (ж)

17:30. Художественная гимнастика. Личное многоборье, финал

18:00. Настольный теннис. Финал, команды (м)

18:00. Прыжки в воду. Трамплин 3м, финал (ж)

18:00. Тяжелая атлетика. 89кг (м)

18:00. Футбол. Матч за бронзу (ж)

19:00. Волейбол. Матч за бронзу (м)

21:00. Трековые велогонки. Спринт, финалы (м)

21:00. Футбол. Финал (м)

21:09. Трековые велогонки. Мэдисон, финал (ж)

21:15. Борьба. Финалы (м/ж)

22:30. Легкая атлетика. Эстафета 4х100м, финал (ж)

22:30. Тяжелая атлетика. 71кг (ж)

22:37. Легкая атлетика. Толкание ядра, финал (ж)

22:47. Легкая атлетика. Эстафета 4х100м, финал (м)

23:00. Легкая атлетика. 400м, финал (ж)

23:00. Хоккей на траве. Финал (ж)

23:13. Легкая атлетика. Тройной прыжок, финал (м)

23:19. Таеквондо. Поединки за бронзу, до 67кг (ж)

23:25. Легкая атлетика. Семиборье, 800м (ж)

23:34. Таеквондо. Поединки за бронзу, до 80кг (м)

00:00. Пляжный волейбол. Матч за бронзу (ж)

00:19. Брейкинг. Финалы (ж)

00:30. Бокс. Финал, до 71 кг (м)

00:45. Легкая атлетика. 400м с/б, финал (м)

00:47. Бокс. Финал, до 50 кг (ж)

01:30. Пляжный волейбол. Финал (ж)

01:34. Бокс. Финал, до 92 кг (м)

01:51. Бокс. Финал, до 66 кг (ж).

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