Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 9 августа

В 13-й день летних Олимпийских игр в столице Франции примут участие шесть отечественных атлетов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов наших спортсменов по времени Казахстана.
12:00. Таеквондо. Квалификация (м)
Батырхан Толеугали — Исмаэль Кулибали (Мали). До 80 кг.
14:00. Вольная борьба. 1/8 финала (м)
Юсуп Батырмурзаев — Роберт Баран (Польша). До 125 кг.
15:40. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500м, финалы (ж)
Мария Бровкова, Руфина Искакова.
16:00. Современное пятиборье. Личный зачет, полуфиналы (м)
Георгий Борода-Дудочкин.
23:57. Легкая атлетика. 10000 м, финал (ж) (медальная)
Дэйзи Джепкемей.
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
10:30. Марафонское плавание. 10км (м)
13:00. Настольный теннис. Матч за бронзу (м)
15:35. Спортивное скалолазание. Трудность, финал (м)
16:00. Гребной спринт. Байдарки-двойки 500м, финалы (ж)
16:20. Гребной спринт. Байдарки-двойки 500м, финалы (м)
16:40. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 1000м, финалы (м)
17:00. Хоккей на траве. Матч за бронзу (ж)
17:30. Художественная гимнастика. Личное многоборье, финал
18:00. Настольный теннис. Финал, команды (м)
18:00. Прыжки в воду. Трамплин 3м, финал (ж)
18:00. Тяжелая атлетика. 89кг (м)
18:00. Футбол. Матч за бронзу (ж)
19:00. Волейбол. Матч за бронзу (м)
21:00. Трековые велогонки. Спринт, финалы (м)
21:00. Футбол. Финал (м)
21:09. Трековые велогонки. Мэдисон, финал (ж)
21:15. Борьба. Финалы (м/ж)
22:30. Легкая атлетика. Эстафета 4х100м, финал (ж)
22:30. Тяжелая атлетика. 71кг (ж)
22:37. Легкая атлетика. Толкание ядра, финал (ж)
22:47. Легкая атлетика. Эстафета 4х100м, финал (м)
23:00. Легкая атлетика. 400м, финал (ж)
23:00. Хоккей на траве. Финал (ж)
23:13. Легкая атлетика. Тройной прыжок, финал (м)
23:19. Таеквондо. Поединки за бронзу, до 67кг (ж)
23:25. Легкая атлетика. Семиборье, 800м (ж)
23:34. Таеквондо. Поединки за бронзу, до 80кг (м)
00:00. Пляжный волейбол. Матч за бронзу (ж)
00:19. Брейкинг. Финалы (ж)
00:30. Бокс. Финал, до 71 кг (м)
00:45. Легкая атлетика. 400м с/б, финал (м)
00:47. Бокс. Финал, до 50 кг (ж)
01:30. Пляжный волейбол. Финал (ж)
01:34. Бокс. Финал, до 92 кг (м)
01:51. Бокс. Финал, до 66 кг (ж).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146644-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-9-avgusta/