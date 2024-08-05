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Эзотерика

Как олимпийских чемпиона Елдоса Сметова и призера Гусмана Кыргызбаева встретили в аэропорту Алматы (фото)

Опубликовано:

Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня утром сборная команда Казахстана по дзюдо, выступавшая на Олимпийских играх, вернулась на родину. Спортсменов встретили в аэропорту Алматы журналисты и болельщики, передает NUR.KZ.

В составе команды - олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Гусман Кыргызбаев.

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уже с раннего утра в аэропорту собрались болельщики, а также родные и близкие олимпийцев, чтобы встретить дзюдоистов с почестями и поздравить с победой.

Встреча олимпийцев
Гусман Кыргызбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встретить прилетевшего чемпиона Елдоса Сметова приехала в аэропорт его семья.

Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А болельщики подготовились к встрече на славу - они принесли с собой флаги, плакаты.

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча продлилась недолго - почти сразу олимпийцев увезли отдыхать.

Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл финал Олимпиады-2024 и принес национальной сборной первое золото турнира в Париже. А Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в дзюдо и принес национальной команде третью медаль турнира.

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Гусман Кыргызбаев
Гусман Кыргызбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144457-kak-olimpiyskogo-chempiona-eldosa-smetova-vstretili-v-aeroportu-almaty-foto/

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