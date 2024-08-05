Как олимпийских чемпиона Елдоса Сметова и призера Гусмана Кыргызбаева встретили в аэропорту Алматы (фото)

Сегодня утром сборная команда Казахстана по дзюдо, выступавшая на Олимпийских играх, вернулась на родину. Спортсменов встретили в аэропорту Алматы журналисты и болельщики, передает NUR.KZ.

В составе команды - олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Гусман Кыргызбаев.

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уже с раннего утра в аэропорту собрались болельщики, а также родные и близкие олимпийцев, чтобы встретить дзюдоистов с почестями и поздравить с победой.

Гусман Кыргызбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встретить прилетевшего чемпиона Елдоса Сметова приехала в аэропорт его семья.

Елдос Сметов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А болельщики подготовились к встрече на славу - они принесли с собой флаги, плакаты.

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча продлилась недолго - почти сразу олимпийцев увезли отдыхать.

Елдос Сметов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл финал Олимпиады-2024 и принес национальной сборной первое золото турнира в Париже. А Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в дзюдо и принес национальной команде третью медаль турнира.

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Гусман Кыргызбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков