Как олимпийских чемпиона Елдоса Сметова и призера Гусмана Кыргызбаева встретили в аэропорту Алматы (фото)

Сегодня утром сборная команда Казахстана по дзюдо, выступавшая на Олимпийских играх, вернулась на родину. Спортсменов встретили в аэропорту Алматы журналисты и болельщики, передает NUR.KZ.
В составе команды - олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Гусман Кыргызбаев.
Уже с раннего утра в аэропорту собрались болельщики, а также родные и близкие олимпийцев, чтобы встретить дзюдоистов с почестями и поздравить с победой.
Встретить прилетевшего чемпиона Елдоса Сметова приехала в аэропорт его семья.
А болельщики подготовились к встрече на славу - они принесли с собой флаги, плакаты.
Встреча продлилась недолго - почти сразу олимпийцев увезли отдыхать.
Напомним, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл финал Олимпиады-2024 и принес национальной сборной первое золото турнира в Париже. А Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в дзюдо и принес национальной команде третью медаль турнира.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144457-kak-olimpiyskogo-chempiona-eldosa-smetova-vstretili-v-aeroportu-almaty-foto/