Казахстан на Олимпиаде-2024: уникальная история отечественного спортсмена в дебютном виде — брейкинге

На Олимпиаде в Париже в соревновательной программе дебютирует брейкинг. NUR.KZ расскажет о казахстанце Амире Закирове, который примет участие в новом для всего мира олимпийском виде спорта.

Казахстанский спортсмен Амир Закиров завоевал квоту по итогам выступления на отборочном турнире в Будапеште. Отечественный би-бой (термин, обозначающий спортсмена, который занимается брейкингом — прим. ред.) дошел до финала, где показал второй результат, уступив только танцору Lee из Нидерландов.

В сумме по итогам двух этапов квалификационной серии Закиров набрал 71 очко (на старте в Шанхае он стал 15-м). В общем зачете казахстанский би-бой занял шестое место, что и позволило ему взять путевку.

Лицензия Закирова является исторической. Он станет первым казахстанцем, кто представит страну на Играх в брейкинге.

Амир Закиров (24 года)

Уроженец Северо-Казахстанской области в 12-летнем возрасте попал в команду Predatorz. В 2020 году он победил на международном турнире Legits Blast в Праге. Это был его первый триумф в сольном выступлении на международной арене. После этого ему покорилась первая ступень пьедестала чемпионата мира по брейкингу Red Bull BC One в Польше в ноябре 2021 года. Также Закиров стал победителем турнира Breaking for Gold в Японии.

В 2022 году вошел в список Forbes "30 до 30", в котором были названы имена влиятельных и талантливых медийных личностей в возрасте до 30 лет. Наибольшую известность получил после участия в популярном шоу "Танцы" на российском телеканале ТНТ.

"Моя цель на Олимпиаде — показать свой стиль, свое видение и чтобы мое видение принесло какой-то вклад в брейкинг, чтобы молодые танцоры развивались исходя из моего видения. Я свое видение считаю правильным. Это некая благая цель, чтобы на Олимпиаде были правильные танцоры с правильным видением", — заявил Амир Закиров.

Брейкинг как олимпийский вид спорта

Впервые брейкинг попал в соревнования под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК) на юношеских Играх в 2018 году. После этого страна-хозяйка нынешней Олимпиады Франция заявила от себя данный вид спорта. Гибкий подход к соревновательной программе в МОК объясняют целью "введения инноваций, обеспечения устойчивости и гендерного равенства".

Брейкинг в Париже-2024 будет дополнительной дисциплиной, поэтому его попадание на следующие Игры не предусматривается. Оргкомитет Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе вместе с комиссией МОК по видам спорта отдал предпочтение командным дисциплинам. Президент Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF) Шон Тэй отмечал разочарование тем, что брейкинг будет исключен из олимпийской программы сразу после дебюта.

Подобная программа "дополнительных" видов спорта на Олимпиадах разработана при активном участии президента МОК Томаса Баха. Экспериментальный подход по задумке его идеологов также позволяет подстраиваться под интересы конкретного региона, где будут проходить соревнования, и привлекать новую аудиторию, в том числе из молодого поколения.

Правила и расписание соревнований по брейкингу на Олимпиаде-2024

Первые соревнования по брейкингу в истории Олимпийских игр стартуют уже 9 августа. Турнир танцоров в Париже откроют женщины (би-герлз). Мужчины разыграют медали в течение следующего дня — 10 августа.

Участники соревнований должны пройти групповой этап, в котором стартуют по 16 спортсменов. Затем два сильнейших танцора из каждого квартета продолжат борьбу в плей-офф (с четвертьфинальной стадии).

Закиров, выступающий под никнеймом AMIR, выступит на парижском танцевальном подиуме в рамках группы D, где ему будут противостоять представители Нидерландов, Китайского Тайбэя и Марокко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.