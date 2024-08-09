Елдос Сметов передал автомобиль своему первому тренеру (фото, видео)

Олимпийскому чемпиону Елдосу Сметову жители родного района подарили новый автомобиль. Однако спортсмен решил отдать его своему первому тренеру, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Жамбылской области.

Олимпийский чемпион Елдос Сметов приехал в родной район имени Турара Рыскулова, где его торжественно встретили у западных ворот в село Кулан, сообщается в Instagram-профиле акимата.

Церемония встречи спортсмена продолжилась парадом автомобилей и конным шествием. Мероприятие продолжилось на центральной площади района, где Сметова ожидали более 2 тысяч жителей.

После выступления акима района от имени земляков спортсмену вручили ключи от автомобиля Haval M6. Однако этот подарок Елдос Сметов передал своему первому тренеру Ахмету Жумагулу в знак благодарности.

Напомним, что 27 июля дзюдоист Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.

С победой его поздравили президент Касым-Жомарт Токаев, лично позвонив спортсмену, а также глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

5 августа дзюдоистов - в том числе Сметова и бронзового призера Гусмана Кыргызбаева - встретили рано утром в аэропорту Алматы члены их семей, поклонники, журналисты. Спортсмены поделились своими впечатлениями от Игр и поблагодарили всех, кто их поддерживал.

В тот же день в Таразе олимпийского чемпиона встретили у восточных ворот аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и сотни жителей. Сметов с флагом Казахстана прокатился на автомобиле по улицам города, приветствуя поклонников.

После этого на центральном стадионе города чемпиону торжественно вручили ключи от автомобиля и пятикомнатного пентхауса. Отблагодарили также его тренера Галымжана Жылгельдиева - последнему досталась двухкомнатная квартира и Hyundai Santa Fe.

Позже в Сети появились кадры с тоя в честь победы Сметова.

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