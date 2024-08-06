Звезды, танцы с тренером, отец на спине: видео с тоя в честь Елдоса Сметова появились в Сети

В Казнете продолжают обсуждать чествование олимпийского чемпиона Елдоса Сметова в Таразе. В Сети появились кадры с тоя, где спортсмен станцевал с тренером, передает NUR.KZ.
В Сети появились видео с тоя, где Елдос Сметов с родными и близкими празднует победу на Олимпиаде в Париже. Сейчас многие пользователи Instagram публикуют у себя ролик, который первым выложил на свою страницу спортсмен Абылайхан Шаратов. На нем Елдос Сметов и его тренер танцуют.
Видео собирает множество положительных комментариев.
"Танцует как олимпийский чемпион", "Тренер это как второй отец", "У этих мужчин получается все, чем бы не занялись", "Красавчик", - пишут подписчики спортсмена.
Также в Instagram опубликовали видео, на кадрах которого Елдос несет на спине своего отца. Подписчиков очень растрогало данное видео. Люди пишут, что отцу Елдоса очень повезло увидеть все успехи сына и благодарят его за уважение к родителям.
Елдос и его отец растрогали многих гостей, которые делятся моментом на своих личных страницах.
Также в соцсети продолжают загружать очень много видео с чествования Елдоса в родном городе. Делятся ими и знаменитости. Например, известный певец Мейрамбек Беспаев.
Поздравил Елдоса и певец Ернар Айдар.
Напомним, 27 июля Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.
С победой его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, лично позвонив спортсмену, а также глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.
Вчера утром дзюдоистов - в том числе Сметова и бронзового призера Гусмана Кыргызбаева - встретили рано утром в аэропорту Алматы члены их семей, поклонники, журналисты. Спортсмены поделились своими впечатлениями от Игр и поблагодарили всех, кто их поддерживал.
Также вчера в Таразе олимпийского чемпиона встретили у восточных ворот встретили аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и сотни жителей. Сметов с флагом Казахстана прокатился на автомобиле по улицам города, приветствуя поклонников.
После этого на центральном стадионе города чемпиону торжественно вручили ключи от автомобиля и пятикомнатного пентхауса. Отблагодарили также его тренера Галымжана Жылгельдиева - последнему досталась двухкомнатная квартира и автомобиля Hyundai Santa Fe.
Кроме того, в Казнете появилось видео, на котором рабочие укладывают новый асфальт у дома олимпийского чемпиона Елдоса Сметова. Многие казахстанцы выразили мнение, что на такой шаг власти пошли лишь потому, что дзюдоист выиграл золотую медаль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145148-v-seti-obsuzhdayut-toy-smetova-on-stanceval-s-trenerom-i-nes-otca-na-sebe/