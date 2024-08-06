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Звезды, танцы с тренером, отец на спине: видео с тоя в честь Елдоса Сметова появились в Сети

Опубликовано:

Танец Сметова и его тренера
Танец Елдоса Сметова с тренером. Кадр из видео: instagram/abylaikhan.sharatov

В Казнете продолжают обсуждать чествование олимпийского чемпиона Елдоса Сметова в Таразе. В Сети появились кадры с тоя, где спортсмен станцевал с тренером, передает NUR.KZ.

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В Сети появились видео с тоя, где Елдос Сметов с родными и близкими празднует победу на Олимпиаде в Париже. Сейчас многие пользователи Instagram публикуют у себя ролик, который первым выложил на свою страницу спортсмен Абылайхан Шаратов. На нем Елдос Сметов и его тренер танцуют.

Видео собирает множество положительных комментариев.

"Танцует как олимпийский чемпион", "Тренер это как второй отец", "У этих мужчин получается все, чем бы не занялись", "Красавчик", - пишут подписчики спортсмена.

Также в Instagram опубликовали видео, на кадрах которого Елдос несет на спине своего отца. Подписчиков очень растрогало данное видео. Люди пишут, что отцу Елдоса очень повезло увидеть все успехи сына и благодарят его за уважение к родителям.

Елдос и его отец растрогали многих гостей, которые делятся моментом на своих личных страницах.

Также в соцсети продолжают загружать очень много видео с чествования Елдоса в родном городе. Делятся ими и знаменитости. Например, известный певец Мейрамбек Беспаев.

Поздравил Елдоса и певец Ернар Айдар.

Напомним, 27 июля Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.

С победой его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, лично позвонив спортсмену, а также глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

Вчера утром дзюдоистов - в том числе Сметова и бронзового призера Гусмана Кыргызбаева - встретили рано утром в аэропорту Алматы члены их семей, поклонники, журналисты. Спортсмены поделились своими впечатлениями от Игр и поблагодарили всех, кто их поддерживал.

Также вчера в Таразе олимпийского чемпиона встретили у восточных ворот встретили аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и сотни жителей. Сметов с флагом Казахстана прокатился на автомобиле по улицам города, приветствуя поклонников.

После этого на центральном стадионе города чемпиону торжественно вручили ключи от автомобиля и пятикомнатного пентхауса. Отблагодарили также его тренера Галымжана Жылгельдиева - последнему досталась двухкомнатная квартира и автомобиля Hyundai Santa Fe.

Кроме того, в Казнете появилось видео, на котором рабочие укладывают новый асфальт у дома олимпийского чемпиона Елдоса Сметова. Многие казахстанцы выразили мнение, что на такой шаг власти пошли лишь потому, что дзюдоист выиграл золотую медаль.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145148-v-seti-obsuzhdayut-toy-smetova-on-stanceval-s-trenerom-i-nes-otca-na-sebe/

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