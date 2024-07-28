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Головкин обратился к Сметову после золота Олимпиады-2024

Опубликовано:

Геннадий Головкин и Елдос Сметов на Олимпиаде-2024
Геннадий Головкин и Елдос Сметов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Геннадий Головкин поздравил дзюдоиста Елдоса Сметова с победой на Играх-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

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Сметов выиграл золото в весовой категории до 60 килограммов. Он стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории Казахстана.

"Поздравляю нашего выдающегося спортсмена Елдоса Сметова с победой на Олимпийских играх! 
Елдос шел к этой медали три олимпийских цикла, продемонстрировав высокое мастерство, упорство и настоящий чемпионский характер. Кто как ни он должен был завоевать это историческое золото.
От имени Национального олимпийского комитета поздравляю Елдоса, его тренера Галымжана Жылгелдиева и всех казахстанцев с первой золотой медалью на Олимпийских играх в Париже! Пусть победное начало, положенное Елдосом, продолжится дальше для нашей сборной! 
Алға, Қазақстан!" — заявил Головкин, который находится в Париже и лично поздравил Сметова.

После церемонии награждения казахстанского дзюдоиста по телефону также поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140720-golovkin-obratilsya-k-smetovu-posle-zolota-olimpiady-2024/

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