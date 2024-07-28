Головкин обратился к Сметову после золота Олимпиады-2024

Глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Геннадий Головкин поздравил дзюдоиста Елдоса Сметова с победой на Играх-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

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Сметов выиграл золото в весовой категории до 60 килограммов. Он стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории Казахстана.

"Поздравляю нашего выдающегося спортсмена Елдоса Сметова с победой на Олимпийских играх!

Елдос шел к этой медали три олимпийских цикла, продемонстрировав высокое мастерство, упорство и настоящий чемпионский характер. Кто как ни он должен был завоевать это историческое золото.

От имени Национального олимпийского комитета поздравляю Елдоса, его тренера Галымжана Жылгелдиева и всех казахстанцев с первой золотой медалью на Олимпийских играх в Париже! Пусть победное начало, положенное Елдосом, продолжится дальше для нашей сборной!

Алға, Қазақстан!" — заявил Головкин, который находится в Париже и лично поздравил Сметова.

После церемонии награждения казахстанского дзюдоиста по телефону также поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

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