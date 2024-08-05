"Победу посвящаю всему казахскому народу": олимпийцы Сметов и Кыргызбаев поделились впечатлениями

Олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Гусман Кыргызбаев поделились впечатлениями от прошедших соревнований на Олимпиаде, вернувшись в Алматы, передает NUR.KZ.

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Сегодня утром в аэропорту собрались все, кто с большим трепетом наблюдал за победой казахстанских спортсменов на Олимпиаде – это их семьи, коллеги, друзья и, конечно же, преданные болельщики сборной команды Казахстана по дзюдо. Поделились своими впечатлениями и сами спортсмены.

"Настроение отличное, выражаю огромную благодарность всему казахскому народу за такой теплый прием. Конечно, все спортсмены изначально нацелены на золото и я был уверен, что выиграю, но по распоряжению судьбы получил бронзовую медаль.

Все родственники, родители и дедушка с бабушкой приехали для того, чтобы встретить меня, все они рядом. Планы на будущее уже есть, буду обсуждать их и советоваться со старшими братьями. Победу я посвящаю всему казахскому народу!" – рассказывает бронзовый призер Гусман Кыргызбаев.

Во время интервью со спортсменом его коллега отметил, что Гусман уехал на Олимпиаду старшим лейтенантом ЦСКА, а вернулся уже со званием капитана.

Отец Гусмана Данияр Кыргызбайұлы отметил, что переживал, наблюдая за соревнованиями.

"Не описать словами нашу радость за победу моего сына, такие эмоции мы испытали впервые. Это большая честь для всей нашей семьи. Все его друзья, родственники очень рады за Гусмана. С самого утра мы ждали их прибытия, большое спасибо за такое мероприятие. Я желаю еще больше побед Казахстану в будущем", - заявил Данияр Кыргызбайұлы.

Несмотря на то, что встреча продлилась недолго, она была очень яркой и полной радости. Своими впечатлениями поделилась также и теща спортсмена.

"Желаю Гусману еще больше успехов, даже сейчас мы испытаем волнение и огромную гордость за его достижение. Желаю еще больше побед нашей стране, пусть бесконечно процветает и разрастается Казахстан", - отметила она.

После встречи с болельщиками и журналистами, олимпийский чемпион Елдос Сметов записал видеообращение. В нем он выражает благодарность участникам сегодняшней встречи.

"Казахстанцы, огромное спасибо всем тем, кто сегодня выделил время и встретил меня по прибытию, это большая честь для меня. Казахстанской сборной я желаю еще побольше золотых медалей в копилке, давайте все вместе поддержим наших спортсменов и пожелаем им удачи!" - заявил Сметов.

Напомним, что сегодня Гусману Кыргызбаеву подарили автомобиль.

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл финал Олимпиады-2024 и принес национальной сборной первое золото турнира в Париже. А Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в дзюдо и принес национальной команде третью медаль турнира.

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