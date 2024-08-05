Сотни жителей Тараза собрались у восточных ворот для торжественной встречи Елдоса Сметова (фото, видео)

Олимпийского чемпиона Елдоса Сметова торжественно встретили в Таразе. В мероприятии приняли участие аким региона Ербол Карашукеев и сотни граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

Жители Жамбылского района встретили чемпиона XXXIII летних Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Казахстана Елдоса Сметова у восточных ворот Тараза, сообщается в официальном Instagram-профиле акимата области.

На торжественном мероприятии присутствовали аким региона Ербол Карашукеев, представители интеллигенции, болельщики и молодые активисты.

Как только Елдос Сметов вышел из машины, зазвучала музыка, окружающие начали рассыпать шашу. Спортсмену предложили отведать национальную еду. Карашукеев поблагодарил чемпиона от имени всех жителей.

На кадрах видно, что встретить Сметова у ворот пришли сотни граждан.

Жители Тараза. Фото: официальный сайт акимата Жамбылской области

Дети с плакатом. Фото: официальный сайт акимата Жамбылской области

На другом видео олимпийский чемпион едет на машине с флагом Казахстана по улицам Тараза. Его приветствуют жители.

Елдос Сметов на машине. Фото: официальный сайт акимата Жамбылской области

К слову, дзюдоистов - в том числе олимпийского чемпиона Елдоса Сметова и бронзового призера Гусмана Кыргызбаева - сегодня утром встретили с почестями в аэропорту Алматы болельщики и журналисты. Оба поделились своими впечатлениями и выразили благодарность казахстанцам.

Напомним, что 27 июля Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.

С победой его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, лично позвонив спортсмену. Также Сметова поздравил глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

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