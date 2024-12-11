Стало известно, какое место занял Казахстан в медальном зачете чемпионата Азии по боксу

В таиландском Чиангмае завершился чемпионат Азии по боксу 2024 года. Казахстанские спортсмены девять раз поднялись на высшую ступень пьедестала, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужская национальная команда в общей сложности выиграла десять медалей: четыре золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Чемпионами Азии стали Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 86 кг), Сагындык Тогамбай (до 92 кг) и Айбек Оралбай (свыше 92 кг).

В женских весовых категориях золото взяли пять казахстанок: Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Гульсая Ержан (до 81 кг) и Елдана Талипова (свыше 81 кг). Еще пять представительниц страны стали бронзовыми призерами.

Таким образом, суммарно сборная Казахстана на чемпионате Азии 2024 года выиграла девять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Больше наград высшей пробы на турнире только у команды Узбекистана (11).

В женском зачете казахстанки заняли первое место. Мужчины стали вторыми, уступив узбекистанцам, в активе которых восемь золотых, две серебряные и одна бронзовая медали.

Победители чемпионата Азии получили денежные призы в размере 8 тысяч долларов США (около 4,1 миллиона тенге по нынешнему курсу). Серебряные призеры заработали 4 тысяч долларов, бронзовые — 2 тысячи.

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