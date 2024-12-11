Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, какое место занял Казахстан в медальном зачете чемпионата Азии по боксу

Опубликовано:

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов
Бекзад Нурдаулетов. Фото: Казахстанская федерация бокса

В таиландском Чиангмае завершился чемпионат Азии по боксу 2024 года. Казахстанские спортсмены девять раз поднялись на высшую ступень пьедестала, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужская национальная команда в общей сложности выиграла десять медалей: четыре золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Чемпионами Азии стали Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 86 кг), Сагындык Тогамбай (до 92 кг) и Айбек Оралбай (свыше 92 кг).

В женских весовых категориях золото взяли пять казахстанок: Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Гульсая Ержан (до 81 кг) и Елдана Талипова (свыше 81 кг). Еще пять представительниц страны стали бронзовыми призерами.

Таким образом, суммарно сборная Казахстана на чемпионате Азии 2024 года выиграла девять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Больше наград высшей пробы на турнире только у команды Узбекистана (11).

В женском зачете казахстанки заняли первое место. Мужчины стали вторыми, уступив узбекистанцам, в активе которых восемь золотых, две серебряные и одна бронзовая медали.

Победители чемпионата Азии получили денежные призы в размере 8 тысяч долларов США (около 4,1 миллиона тенге по нынешнему курсу). Серебряные призеры заработали 4 тысяч долларов, бронзовые — 2 тысячи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2199137-stalo-izvestno-kakoe-mesto-zanyal-kazahstan-v-medalnom-zachete-chempionata-azii-po-boksu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie