Казахстанка Гульсая Ержан одержала разгромную победу в финале чемпионата Азии по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Гульсая Ержан одержала победу в финале чемпионата Азии 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем поединке весовой категории до 81 килограмма спортсменка встретилась с украинкой Карине Айрапетян.

Первый раунд все пять судей оставили за казахстанкой. Во втором Ержан нарастила преимущество, и вновь все арбитры признали ее сильнейшей. В третьем раунде ситуация повторилась.

Таким образом, 23-летняя казахстанка одержала убедительную победу единогласным решением судей и впервые стала чемпионкой Азии по боксу.

Это уже четвертое золото на турнире в таиландском Чиангмае для женской национальной команды.

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