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Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай стал чемпионом Азии — 2024

Опубликовано:

Айбек Оралбай
Айбек Оралбай. Фото: Қазақстан бокс федерациясының баспасөз қызметі

Казахстанский боксер Айбек Оралбай одержал уверенную победу в финальном противостоянии на чемпионате Азии, который завершился в таиландском городе Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостоял лидеру сборной Казахстана и действующему победителю континентального первенства в финале чемпионата Азии Ремула Абудурешити из Китая. Оппоненты оспаривали золотую медаль в самой тяжелой весовой категории - свыше 92 килограммов.

Оралбай уверенно проводил схватку против своего соперника забрал все три раунда. Как итог, участник Олимпиады-2024 одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, Айбек Оралбай принес мужской сборной Казахстана четвертую золотую медаль континентального чемпионата.

Ранее медали высшей пробы завоевали Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов и Сагындык Тогамбай.

Таким образом, мужская сборная Казахстана завершила азиатские соревнования с четырьмя золотыми, пятью серебряными и одной бронзовой медалями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2199092-kapitan-sbornoy-kazahstana-po-boksu-aybek-oralbay-stal-chempionom-azii-2024/

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