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Казахстанец Сагындык Тогамбай победил нокаутом и выиграл золото чемпионата Азии по боксу

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Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай
Сагындык Тогамбай. Фото: Казахстанская федерация бокса

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сагындык Тогамбай одержал победу нокаутом в финале континентального первенства в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале весовой категории до 92 килограммов Тогамбай встречался с Парвизом Каримовым из Таджикистана.

По ходу первого раунда казахстанский боксер уверенно лидировал на записках у всех судей. Во втором отрезке оппоненту Тогамбая два раза отсчитали нокдаун, после чего рефери засчитала технический нокаут.

Таким образом, Сагындык Тогамбай принес стране третью победу в мужских финалах на азиатском первенстве.

Отметим, 23-летний казахстанец становился бронзовым призером чемпионата Азии и Азиатских игр в 2022 году.

Ранее Махмуд Сабырхан и Бекзад Нурдаулетов завоевали золотые медали континентального первенства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2199077-kazahstanec-sagyndyk-togambay-pobedil-nokautom-i-vyigral-zoloto-chempionata-azii-po-boksu/

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