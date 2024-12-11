Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан впервые в своей карьере стал чемпионом Азии

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан одержал победу решением судей в финале чемпионата Азии 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Оппонентом Сабырхана в весовой категории до 54 килограммов был Шахзод Музафаров из Узбекистана.

С первых секунд завязалась упорная битва между двумя соперниками, и преимущество в первом раунде со счетом 4:1 забрал казахстанский спортсмен.

Во втором отрезке "перестрелка" ударами продолжилась, и Сабырхан продолжил удерживать лидерство с аналогичным счетом - 4:1.

В заключительном раунде бойцы снизили темп, а казахстанец продолжил прессинг на своего оппонента. Итоговый счет противостояния - 4:1.

Таким образом, Махмуд Сабырхан стал первым боксером, который принес отечественной мужской сборной золото чемпионата Азии 2024 года.

23-летний уроженец Шымкента является действующим чемпионом мира в этом весе, а также серебряным призером мирового первенства-2021 и чемпионата Азии-2022.

Напомним, ранее представитель сборной Казахстана в самом легком весе Санжар Ташкенбай уступил в финальном противостоянии ЧА-2024.

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