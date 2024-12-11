Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов принес мужской сборной второе золото чемпионата Азии — 2024

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Бекзад Нурдаулетов одержал победу в финальном противостоянии чемпионата Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Нурдаулетова по поединку за золотую медаль был представитель Узбекистана Жасурбек Юлдошев. Боксеры проводили схватку в весовой категории до 86 килограммов.

Противостояние по большей части было равным, но оппонент Нурдаулетова был точнее в ударах. Юлдошев минимально лидировал на записках судей на протяжении двух раундов.

В заключительном отрезке Нурдаулетов полностью подавил своего соперника и вырвал победу в поединке со счетом 4:1.

Таким образом, Бекзад Нурдаулетов завоевал второе золото на континентальном первенстве в Таиланде.

Следующими на ринг от казахстанской сборной выйдут Сагындык Тогамбай (до 92 кг) и капитан команды Айбек Оралбай (свыше 92 кг).

Ранее, Махмуд Сабырхан принес национальной сборной Казахстана первую золотую медаль на чемпионате Азии 2024 года.

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