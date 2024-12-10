Виктория Графеева принесла сборной Казахстана первое золото чемпионата Азии по боксу 2024 года

Казахстанка Виктория Графеева стала первой представительницей республики, которая выиграла золото чемпионата Азии по боксу 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале весовой категории до 60 килограммов спортсменка билась с китаянкой Цян Ли.

Первый раунд четыре из пяти судей отдали казахстанке. Вторую трехминутку Графеева забрала уже единогласно. В заключительном раунде четыре арбитра встали на сторону Ли, однако это не помогло ей одержать победу.

Сильнейшей со счетом 5:0 стала 23-летняя Графеева, которая впервые выиграла чемпионат Азии по боксу. До финала на турнире в Таиланде она одержала две досрочные победы.

Сама спортсменка рассказывала, что начала заниматься боксом в 17-летнем возрасте, а до этого посвящала время легкой атлетике.

Золото Графеевой стало для сборной Казахстана первым на чемпионате Азии 2024 года. Позднее во вторник в финалах выступят еще четыре представительницы страны. От мужской команды за золото побьются девять спортсменов.

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