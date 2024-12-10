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Виктория Графеева принесла сборной Казахстана первое золото чемпионата Азии по боксу 2024 года

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Казахстанская девушка-боксер Виктория Графеева
Виктория Графеева. Фото: Казахстанская федерация бокса

Казахстанка Виктория Графеева стала первой представительницей республики, которая выиграла золото чемпионата Азии по боксу 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале весовой категории до 60 килограммов спортсменка билась с китаянкой Цян Ли.

Первый раунд четыре из пяти судей отдали казахстанке. Вторую трехминутку Графеева забрала уже единогласно. В заключительном раунде четыре арбитра встали на сторону Ли, однако это не помогло ей одержать победу.

Сильнейшей со счетом 5:0 стала 23-летняя Графеева, которая впервые выиграла чемпионат Азии по боксу. До финала на турнире в Таиланде она одержала две досрочные победы.

Сама спортсменка рассказывала, что начала заниматься боксом в 17-летнем возрасте, а до этого посвящала время легкой атлетике.

Золото Графеевой стало для сборной Казахстана первым на чемпионате Азии 2024 года. Позднее во вторник в финалах выступят еще четыре представительницы страны. От мужской команды за золото побьются девять спортсменов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2198447-viktoriya-grafeeva-prinesla-sbornoy-kazahstana-pervoe-zoloto-chempionata-azii-po-boksu-2024-goda/

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