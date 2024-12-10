Казахстанка Елдана Талипова победила соперницу из Узбекистана и выиграла чемпионат Азии по боксу

Елдана Талипова принесла женской сборной Казахстана по боксу пятое золото чемпионата Азии 2024 года, который проходит в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.
По результатам жеребьевки спортсменка сразу попала в финал, вследствие чего обеспечила себе как минимум серебряную медаль. В поединке за золото дивизиона свыше 81 килограмма Талипова встретилась с узбекистанкой Олтиной Сотимбоевой.
В первом раунде три из пяти судей признали сильнейшей представительницу Казахстана. Во втором отрезке уже четыре арбитра встали на сторону Талиповой. Заключительный раунд казахстанка забрала с перевесом в один балл.
В итоге Талипова одержала победу раздельным решением судей со счетом 4:1 и впервые стала чемпионкой Азии на взрослом уровне. В мае этого года она уже выиграла аналогичный турнир среди молодежи.
Таким образом, женская сборная Казахстана завершила чемпионат Азии в Таиланде с пятью золотыми медалями. В финалах национальная команда показала стопроцентный результат.
Ранее во вторник чемпионками стали Виктория Графеева, Аида Абикеева, Наталья Богданова и Гульсая Ержан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2198528-kazahstanka-eldana-talipova-pobedila-sopernicu-iz-uzbekistana-i-vyigrala-chempionat-azii-po-boksu/