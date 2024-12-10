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Казахстанка Наталья Богданова победила участницу двух Олимпиад и стала чемпионкой Азии по боксу

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Казахстанская девушка-боксер Наталья Богданова
Наталья Богданова. Фото: Казахстанская федерация бокса

Представительница сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова одержала победу в финале чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем поединке в весовой категории до 70 килограммов спортсменка встретилась с Байсон Маникон из Таиланда — участницей двух Олимпиад и бронзовой медалисткой Азиатских игр 2022 года.

Первый раунд все пять судей оставили за Богдановой. Во втором ее преимущество оказалось менее значительным (3:2). Заключительный отрезок вновь единогласно забрала казахстанка.

В итоге 25-летняя Богданова одержала уверенную победу со счетом 5:0 и впервые стала чемпионкой Азии по боксу. Ранее главным достижением в ее карьере была бронза Азиатских игр 2022 года.

Для сборной Казахстана это третье золото на турнире в Таиланде. Чемпионками Азии в составе национальной команды уже стали Виктория Графеева и Аида Абикеева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2198481-kazahstanka-natalya-bogdanova-pobedila-uchastnicu-dvuh-olimpiad-i-stala-chempionkoy-azii-po-boksu/

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