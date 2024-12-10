Казахстанка Аида Абикеева впервые стала чемпионкой Азии по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева одержала победу в финале чемпионата Азии 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем поединке весовой категории до 63 килограммов спортсменке противостояла Ха Ти Линь из Вьетнама.

Первый раунд на карточках всех пяти судей забрала Абикеева. После второго четыре арбитра встали на ее сторону. С аналогичным преимуществом (4:1) казахстанка выиграла и заключительный отрезок.

В итоге 26-летняя Абикеева одержала победу единогласным решением судей со счетом 5:0 и впервые стала чемпионкой Азии по боксу.

Для женской сборной Казахстана это вторая золотая медаль на турнире. Ранее чемпионкой стала Виктория Графеева. Во вторник еще три представительницы республики побьются за награды высшей пробы.

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