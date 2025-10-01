jitsu gif
      "Я думала не выживу": казахстанцы пожаловались на давку перед матчем "Кайрат" — "Реал"

      Опубликовано:

      Давка на входе на стадион
      Перед Центральным стадионом. Скриншот из видео: t.me/champkrugi

      Исторический матч "Кайрат" - "Реал" оставил у казахстанцев не только теплые впечатления от игры, ведь не все, даже имея на руках билеты, смогли попасть на стадион, передает NUR.KZ.

      Перед началом матча "Кайрат" - "Реал", который прошел на Центральном стадионе Алматы, болельщики столкнулись с неприятностями на входе. Многие отметили, что скопление людей привело к давке.

      "Запомните: никогда не ходите на большие матчи в Алматы. Вы просто не попадете на стадион по вине организаторов - акимата и департамента полиции. Полицейские блокируют входы, кричат в оцеплении: "Девятая рота" и устраивают давку - детей давят, женщин, всех без разбора.

      Тысячи болельщиков слушали гимн Лиги чемпионов, находясь за забором стадиона. Их просто не подпустили к арене", - написали в Telegram-канале Kozachkov offside.

      По этому поводу высказывали недовольства казахстанцы и в соцсети Treads. Отмечается, что не все, кто купил билеты на исторический матч, смогли попасть на свои места.

      Свежая публикация по теме:
      "Кайрат" анонсировал два матча перед играми Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом"

      "Представьте, покупаешь в день продаж 2 билета за 250 тыс., приходишь с ребенком в 18:45, пробиваешься сквозь давку безбилетников к 21:30 к первому турникету и прямо перед твоим носом дается команда никого не впускать! Остаешься за турникетом стадиона, наблюдая онлайн, что кто-то уже сидит на твоих местах на 6 секторе. Организация полный провал", - возмутилась пользователь соцсети.

      "Не готовы мы к такому масштабному мероприятию!!! Я не знаю, как еще не случилось беды!!! Центральный вход, запад - просто отвратительная организация. Давка была нереальная, 30 минут до матча людей не пускали по билетам. Люди задыхались, потные мокрые без кислорода!!!Благо детей дали убрать от этой толпы, под охрану полиции. Я думала я не выживу стоя там, даже уйти не куда было. Очень много людей пострадали от перекупов и мошенников!!Люди что с вами???" - отметила болельщица.

      Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции и акимат Алматы, а также к организаторам матча.

      В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по данному вопросу нужно обращаться к организаторам. Проверкой занимались люди оргкомитета. Полиция занималась только охраной общественного порядка.

      Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.

      После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом". Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу"

      После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" испанскому "Реал Мадриду" в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре.

      Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.

