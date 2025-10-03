Боранбаев отозвал ходатайство об УДО
Накануне в Бостандыкском районом суде Алматы состоялось заседание, на котором должны были рассмотреть ходатайство Кайрата Боранбаева об условно-досрочном освобождении, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда.
Заседание 2 октября прошло в онлайн-формате.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе городского суда, осужденный отозвал свое ходатайство. В связи с этим суд оставил обращение об УДО без рассмотрения.
Дело Кайрата Боранбаева
Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.
Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.
Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.
В марте 2023 года Боранбаева признали виновным - он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.
В июле того года приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.
Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.
Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми. В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.
В октябре стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.
В том же месяце суд Акмолинской области удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. В ноябре 2023 года Боранбаев вышел на свободу.
