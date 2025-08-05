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    Количество авиакатастроф выросло в Казахстане

    Опубликовано:

    Самолеты в аэропорту
    Самолет в аэропорту. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Авиационная администрация Казахстана опубликовала отчет, согласно которому в 2023 году в РК произошло 3 авиационных происшествия, а в 2024 - 6, то есть вдвое больше, передает NUR.KZ.

    Как сообщается в отчете Авиационной администрации Казахстана (ААК), за последние 13 лет в РК произошло 68 авиационных происшествий.

    Из них 26 с человеческими жертвами, при которых погибло 124 человека, и 42 авиационных происшествия без человеческих жертв.

    В отчете отмечается, что по информации, представленной Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МТ РК, материалам и анализам по безопасности полетов эксплуатантов и организаций гражданской авиации Республики Казахстан, в 2024 году на территории РК произошло 6 авиационных происшествий (вдвое больше, чем в 2023-м году - прим. ред.), из них два - с человеческими жертвами, при которых погибли 39 человек (в 2023 году общее число погибших - 6 человек), и 74 авиационных инцидента.

    "Большее количество авиационных происшествий произошло с эксплуатантами, выполняющими авиационные работы и учебные полеты слушателей авиационных учебных центров (летные школы)", - подчеркивается в отчете.

    В этой связи, субъектам гражданской авиации Республики Казахстан, выполняющим авиационные работы, необходимо уделять повышенное внимание к выявлению опасных факторов и поддержанию рисков на приемлемом уровне, рекомендуется принимать предупреждающие меры и проводить анализ эффективности предпринимаемых мер.

    Краткая информация об авиационных происшествиях в 2024 году, согласно отчету:

    1. 03.05.2024 г. ВС Ан-2 ТОО "Навигатор" при выполнении санитарного рейса после взлета осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало на водоем (талые воды). На борту ВС находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира. Пострадавших нет.
    2. 21.06.2024 г. ВС Ан-2 ТОО "SAMGAU AGRO" произвело жесткую посадку возле села Мадениет Жалагашского района Кызылординской области. Пострадавших нет.
    3. 22.06.2024 г. ВС дельтаплан ТОО "SAMGAU AGRO" при выполнении авиационно-химических работ, потерпел крушение в Мугалжарском районе возле села Жарык. Пилот погиб.
    4. 04.07.2024 г. ВС Ан-2 ТОО "AVIASILA" при выполнении авиационнохимических работ столкнулось с отказом двигателя. Пилот произвел вынужденную посадку в рисовое поле. Пострадавших нет.
    5. 21.07.2024 г. ВС Ан-2 ТОО "БЕРКУТ-АВИА" при выполнении авиационно-химических работ при наборе высоты задело линию электропередач, в результате чего ВС опрокинулось с последующим возгоранием ВС. Экипаж не пострадал.
    6. 25.12.2024 г. ВС Е-190 Azerbaijan Airlines потерпел крушение на удалении 3 км от аэропорта Актау. На борту ВС находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Мы писали о том, что в этой катастрофе выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

    После, 7 января текущего года, стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

    4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

    В конце мая глава Минтранспорта рассказал, на каком этапе расследование крушения самолета AZAL.

    Добавим, что жители Азербайджана после крушения самолета неоднократно благодарили жителей Казахстана. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и в ходе разговора поблагодарил жителей нашей страны.

    Кроме того, жители Азербайджана в соцсетях также выразили благодарность казахстанцам.

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