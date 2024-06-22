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Пилот дельтаплана погиб в Актюбинской области

Опубликовано:

Дельтаплан
Дельтаплан. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Трагедия произошла в Актюбинской области - в результате крушения погиб пилот дельтаплана, подробности рассказали в пресс-службе КГА, передает NUR.KZ.

Как уточнили в ведомстве, в Мугалжарском районе Актюбинской области, вблизи села Жарык при выполнении производственных работ произошло крушение дельтаплана. Пилот дельтаплана погиб.

Дельтаплан находился в эксплуатации ТОО "САМГАУ АГРО".

По данному инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.

Еще вчера, 21 июня 2024 года, около села Мадениет, Жалагашского района Кызылординской области во время выполнения облета воздушное судно Ан-2 совершило жесткую посадку.

"Воздушное судно принадлежит также ТОО "САМГАУ АГРО". На борту находились члены экипажа в составе двух человек. Пострадавших нет. В соответствии с Правилами по расследованию происшествии и инцидентов, данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом", - сообщили в КГА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2122122-pilot-deltaplana-pogib-v-aktyubinskoy-oblasti/

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