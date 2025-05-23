На каком этапе расследование крушения самолета AZAL, рассказал глава Минтранспорта

Глава Минтранспорта Марат Карабаев в кулуарах сената рассказал, кто участвует в расследовании авиакатастрофы вблизи Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев сообщил, что Казахстан - страна, которая проводит расследование.

"Любое расследование делится на несколько этапов. Первый этап - сбор материалов соответствующих. Он был завершен.

Второй этап - когда идет исследование собранных материалов. Сейчас мы находимся на этапе исследования. В рамках исследования, совместно с иностранными специалистами, в том числе ИКАО, побывали в Баку, Грозном, Ростове-на-Дону", - указал он.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

Добавим, что жители Азербайджана после крушения самолета неоднократно благодарили жителей Казахстана. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и в ходе разговора поблагодарил жителей нашей страны.

Кроме того, жители Азербайджана в соцсетях также выразили благодарность казахстанцам.

И 15 марта, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, тот выразил благодарность казахстанской стороне от имени президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау.