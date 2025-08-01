Скандал с переездом детдома в Алматы: сотрудников "Баганашыла" хотят перевести на новую работу

В акимате Алматы заявили, что информация об увольнении сотрудников детского дома "Баганашыл" не соответствует действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным акимата, сотрудники детского дома "Баганашыл" будут трудоустроены в организацию управления образования города Алматы. Об этом стало известно после встречи представителей сразу нескольких госучреждений с коллективом детдома.

"Сотрудникам (педагогам) центра было доведено, что они будут переведены в организацию Управления образования города Алматы из Алматинской области с соблюдением трудовых прав и переоформлением договоров согласно действующего законодательства и с учетом личного письменного согласия.

Информация об увольнении сотрудников детского дома не соответствует действительности. Кроме того, сами воспитанники детского дома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего центра и учиться в городе Алматы", - заявили в акимате.

Напомним, накануне в акимате также сделали заявление, в котором сообщили, что воспитанники детского дома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего Центра и учиться в мегаполисе.

Скандал с переездом детей из Алматы в Қонаев

О переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников. Они выступали против переезда, а чиновники заявляли, что здание построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в Қонаеве. Вскоре в соцсетях появились кадры, на которых был запечатлен переезд. Детей пытались выселить с полицейскими, одной девочке стало плохо.

Вскоре Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд детей из Алматы в Қонаев. Случившееся возмутило бывшего детского омбудсмена Аружан Саин, также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала ситуацию.

Позже о произошедшем высказались и в Минпросвещения. В ведомстве пообещали, что права детей-сирот будут соблюдены. Вскоре состоялось совещание, в ходе которого дано поручение провести служебную проверку.

Недавно Аружан Саин сделала заявление о возможном подлоге технического заключения, послужившего основанием для переселения. Кроме того, поведение одного из чиновников в Алматинской области сочли неэтичным по отношению к воспитанникам детдома "Баганашыл".

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