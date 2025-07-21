Скандал с переездом воспитанников детдома в Алматы прокомментировали в Минпросвещения
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Ситуацию с переездом детей из детдома Алматы прокомментировали в Минпросвещения, передает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя ведомства.
"По данному вопросу министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев находится на месте. Совместно с акимом города Дарханом Сатыбалды проводится работа, направленная на дальнейшее обеспечение безопасных условий проживания и организации образовательного процесса для воспитанников", - сообщила Мереке Амангелдыкызы.
Как пообещали в министерстве, в связи со сложившейся ситуацией детям будет предоставлена необходимая психологическая поддержка.
"Все права детей-сирот, гарантированные законодательством, будут строго соблюдены", - заявили в Минпросвещения.
Напомним, сегодня Токаев поручил отменить переезд детей из детдома Алматы в Қонаев. До этого в соцсетях появилось видео, на которых запечатлен переезд. Детей пытались выселить с полицейскими. Судя по кадрам, одной девочке стало плохо.
Кадры возмутили бывшего детского омбудсмена Аружан Саин. Она назвала, что переезд без согласия детей и учета их мнения является нарушением их прав.
"Эта ситуация перестает быть частной проблемой и превращается в публичную трагедию, требующую немедленного вмешательства со стороны государства", - заявила Саин.
Также сегодня уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала ситуацию с переездом детей из детдома Алматы в Қонаев.
Напомним, о переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников детского дома. Они выступали против переезда.
В управлении образования региона поясняли, что здание в Алматы находится в аварийном состоянии - оно было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в городе Қонаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267304-skandal-s-pereezdom-vospitannikov-detdoma-v-almaty-prokommentirovali-v-minprosveshcheniya/
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