Токаев поручил отменить переезд детей из детдома Алматы в Конаев

Токаев поручил отменить переезд детей из детдома Алматы в Қонаев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Как написал Желдибай, Токаев ознакомился с ситуацией, возникшей вокруг намеченного переезда воспитанников детского дома "Баганашыл" из Алматы в Қонаев, и поручил акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять данный объект на баланс города.

"По поручению главы государства переезд детей отменен. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено Администрацией президента.

Все гарантированные законодательством права детей-сирот будут полностью соблюдены", - написал Желдибай.

Напомним, сегодня в соцсетях появилось видео, на которых запечатлен переезд воспитанников детского дома из Алматы в город Қонаев. Детей пытались выселить с полицейскими. Судя по кадрам, одной девочке стало плохо.

Кадры возмутили бывшего детского омбудсмена Аружан Саин. Она назвала, что переезд без согласия детей и учета их мнения является нарушением их прав.

"Эта ситуация перестает быть частной проблемой и превращается в публичную трагедию, требующую немедленного вмешательства со стороны государства", - заявила Саин.

Напомним, о переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников детского дома. Они выступали против переезда.

В управлении образования региона поясняли, что здание в Алматы находится в аварийном состоянии - оно было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в городе Қонаев.

"Старое здание физически устарело, а проект капитального ремонта на 1,8 млрд тенге признан экономически нецелесообразным. Мы приняли взвешенное и ответственное решение", - заявила замглавы Управления образования Алматинской области Акмарал Атенбекова.

Сообщалось, что новый детский дом в Қонаеве был построен частным инвестором за счет собственных средств - сумма инвестиций составила 4 млрд тенге.

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