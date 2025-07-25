Скандал с переездом детдома в Алматы: Аружан Саин заявила о возможном подлоге документов

Общественница Аружан Саин сделала заявление о возможном подлоге технического заключения, послужившего основанием для переселения детей-сирот в Алматы, передает NUR.KZ.

Глава ОФ "Добровольное общество "Милосердие" на своей странице в Facebook опубликовала пост о переселении детского дома из Алматы в Қонаев. Она заявила, что попытка выселить детей сирот могла вестись "по документу, оформленному на несуществующее юридическое лицо".

"Мы направили в Генпрокуратуру, Антикор и АФМ письма о возможном подлоге официального документа - технического заключения, послужившего основанием для переселения детей-сирот и последующего, вероятного отчуждения государственной земли", - написала Саин.

Она подчеркнула, что СМИ и общественники требовали предоставить техническое заключение, которое признает здание непригодным для дальнейшей эксплуатации.

"На основании этого заключения принято решение о переселении детей. Никто не показал народу этот документ. Журналистам акимат отправлял титульный лист данного "технического заключения". Но это титульный лист от документа на несуществующее юридическое лицо, и никак не относящееся к управлению образования Алматинской области", - заявила общественница.

По ее словам, указанного в документах юридического лица на самом деле "не существует с апреля 2022 года". Она отметила, что в 2024 году Алматинский областной детский дом №1 был переименован в областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.

"Именно так называется детский дом сейчас и тем более в 2024 году, когда ТОО проводили свое, так называемое обследование, и делали "техническое заключение".

Более того, никакого отношения это учреждение не имеет к Управлению образования города Алматы. В Алматы вообще нет даже похожего названия учреждения. Детский дом относится к государственному учреждению "Управление образования Алматинской области", - подчеркнула Аружан Саин.

Общественница опубликовала ряд вопросов, которые, по ее словам, пока не получили ответа.

"Что за объект обследовало ТОО в 2024 году? И почему они указывают, что сделали это по заказу учреждения управления образования города Алматы? А главное, не существует договора и конкурса на сайте госзакупок, по которому это ТОО вообще имело право это делать.

Неужели, такую огромную работу это ТОО сделало бесплатно? А ведь там есть очень дорогие виды обследований и экспертиз? Сложнейшие расчеты, которые проводятся, как правило, другими специализированными организациями. Или, может, их не производили? Из чего состоит это заключение вообще?

Почему такие "мелочи" на официальном документе не заметил аким Алматинской области и его подчиненные? И даже вынесли на его основании приказ о переселении детей в Қонаев? Ведь, несмотря на многочисленные требования общественников и СМИ, обнародовать полностью этот документ, его еще никто не видел. Это наводит на мысль, что выводы и заключения экспертизы могут быть такими же "реальными", как информация на титульном листе", - сказано в публикации.

Скандал с переездом детей из Алматы в Қонаев

О переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников. Они выступали против переезда. В управлении образования региона поясняли, что здание в Алматы находится в аварийном состоянии - оно было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в Қонаеве.

Вскоре в соцсетях появились кадры, на которых был запечатлен переезд. Детей пытались выселить с полицейскими. Одной девочке стало плохо. Вскоре Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд детей из Алматы в Қонаев.

Случившееся возмутило бывшего детского омбудсмена Аружан Саин. Она заявила, что переезд без согласия детей и учета их мнения является нарушением их прав. Также уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала ситуацию.

Позже о произошедшем высказались и в Минпросвещения. В ведомстве пообещали, что права детей-сирот будут соблюдены. После скандала состоялось оперативное совещание, в ходе которого дано поручение провести служебную проверку.

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