"Публичная трагедия": видео переезда детей из детдома в Алматы возмутило Аружан Саин

Кадры, на которых запечатлен переезд воспитанников детского дома из Алматы в город Қонаев, возмутили экс-обмудсмена Аружан Саин. Пост появился на ее Facebook-странице, передает NUR.KZ.

Бывший детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин опубликовала видео, на которых видно, что детей выселяют из старого детдома в Алматы с сотрудниками полиции. На кадрах слышны крики детей, одному ребенку, судя по всему, стало плохо.

"Так выглядит "добровольное переселение"??? Любые действия в отношении переезда детей из детского дома Алматы в Қонаев без учета их мнения и согласия являются прямым нарушением как Конвенции ООН, так и законодательства Республики Казахстан! Эта ситуация перестает быть частной проблемой и превращается в публичную трагедию, требующую немедленного вмешательства со стороны государства", - заявила Саин.

Она напомнила, что, согласно Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной Казахстаном в 1994 году, статья 12 гарантирует ребенку право быть услышанным. Ребенок также должен быть выслушан в любых административных или судебных разбирательствах, непосредственно его касающихся.

"Дети имеют право знать, что с ними происходит, быть услышанными и участвовать в решениях, касающихся их проживания, образования и будущего", - считает экс-омбудсмен.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в акиматы Алматы и Алматинской области, а также в Департамент полиции Алматы, чтобы получить разъяснения касательно ситуации на видео. Ни в одном ведомстве нам пока не ответили.

Напомним, в марте в Сети появилось видеообращение воспитанников детского дома в Алматы, которых, по их словам, хотят переселять в Қонаев, "где степь и тюрьма". Они выступили против переезда.

В управлении образования региона сообщали, что принято окончательное решение о переселении воспитанников в новое здание в городе Қонаеве, потому что здание в Алматы находится в аварийном состоянии. Оно было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в Қонаеве.

"Старое здание физически устарело, а проект капитального ремонта на 1,8 млрд тенге признан экономически нецелесообразным. Мы приняли взвешенное и ответственное решение", - заявила замглавы Управления образования Алматинской области Акмарал Атенбекова.

Новый детский дом в Қонаеве был построен частным инвестором за счет собственных средств - сумма инвестиций составила 4 млрд тенге.

Планировалось, что детей полностью перевезут до конца августа.

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