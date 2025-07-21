Скандал с переездом воспитанников детдома в Алматы прокомментировала Динара Закиева

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала ситуацию с переездом детей из детдома Алматы в Қонаев, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Динара Закиева напомнила, что дети, постоянно проживающие в детском доме, по поручению Касым-Жомарта Токаева остаются в Алматы для продолжения учебы. Также само учреждение будет передано из области в город.

"Сегодня переезжали дети, проживающие в ЦАНе, не дети детского дома. В ЦАНе проживают дети, которые временно размещаются в связи с трудной жизненной ситуацией и поступающие из разных частей области.

Весной по итогам встречи детей с акиматом было решено, что дети, проживающие в ЦАНе и само учреждение ЦАН переедут, данная информация также весной по итогам встречи была размещена мной", - написала Динара Закиева.

Она также отметила, что акимат Алматинской области не организовал безопасность в ходе переезда детей, проживающих в ЦАН, в результате чего девочка-выпускница детского дома упала в обморок, у мальчика рана на ноге.

"В целом по данной ситуации, после поступления сигнала от детей, в последнюю неделю неоднократно обращалась в акимат. Однако местный исполнительный орган не информировал и проводил несогласованные действия.

По всем фактам администрация президента проведет проверку, сформирована специальная группа. Региональный Уполномоченный находится рядом с детьми. Также выезжаю к детям", - заключила Закиева.

Напомним, сегодня Токаев поручил отменить переезд детей из детдома Алматы в Қонаев. До этого в соцсетях появилось видео, на которых запечатлен переезд. Детей пытались выселить с полицейскими. Судя по кадрам, одной девочке стало плохо.

Кадры возмутили бывшего детского омбудсмена Аружан Саин. Она назвала, что переезд без согласия детей и учета их мнения является нарушением их прав.

"Эта ситуация перестает быть частной проблемой и превращается в публичную трагедию, требующую немедленного вмешательства со стороны государства", - заявила Саин.

Напомним, о переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников детского дома. Они выступали против переезда.

В управлении образования региона поясняли, что здание в Алматы находится в аварийном состоянии - оно было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в городе Қонаев.

"Старое здание физически устарело, а проект капитального ремонта на 1,8 млрд тенге признан экономически нецелесообразным. Мы приняли взвешенное и ответственное решение", - заявила замглавы Управления образования Алматинской области Акмарал Атенбекова.

Сообщалось, что новый детский дом в Қонаеве был построен частным инвестором за счет собственных средств - сумма инвестиций составила 4 млрд тенге.

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