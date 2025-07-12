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    Воспитанники после скандала переезжают в детдом за 4 млрд тенге в Қонаеве

    Опубликовано:

    Детский дом в Қонаеве
    Детский дом в Қонаеве. Фото: акимат Алматинской области

    В Алматинской области открыл свои двери новый детский дом, построенный инвестором за 4 млрд тенге. Туда из южной столицы переезжают воспитанники, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

    Как сообщили в акимате Алматинской области, 171 ребенок обрел новый дом, соответствующий современным требованиям безопасности и комфорта.

    В связи с аварийным состоянием прежнего здания, расположенного в Алматы, было принято решение о переселении воспитанников в новый объект, построенный в Қонаеве.

    "Мы говорим о вопросе безопасности, где цена ошибки слишком высока. Речь идет о жизни детей. Старое здание физически устарело, а проект капитального ремонта на 1,8 млрд тенге признан экономически нецелесообразным. Мы приняли взвешенное и ответственное решение", - заявила заместитель руководителя Управления образования Алматинской области Акмарал Атенбекова.

    Новый детский дом в Қонаеве был построен частным инвестором за счет собственных средств - сумма инвестиций составила 4 млрд тенге.

    В акимате отметили, что особое внимание было уделено вопросам безопасности и функционального зонирования.

    "Здание расположено в благоприятной локации - активно развивающемся жилом массиве без промышленных объектов или иных потенциальных рисков. Рядом находятся жилые дома и культурный комплекс, на базе которого проводятся международные мероприятия", - добавили в ведомстве.

    Переезд будет проходить поэтапно. Сначала планируется перевезти младших воспитанников и дошкольников - 61 ребенка. Школьников перевезут до конца августа. Старое здание в Алматы будет передано в коммунальную собственность.

    Ранее в Сети появилось видеообращение воспитанников детского дома в Алматы, которых, по их словам, хотят переселять в Қонаев, "где степь и тюрьма". Они выступили против переезда.

    Накануне в управлении образования региона сообщили, что принято окончательное решение о переселении воспитанников в новое здание в городе Қонаеве, потому что здание в Алматы находится в аварийном состоянии. Оно было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

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