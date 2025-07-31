"Детей разлучать не будут": акимат Алматы сделал заявление после скандала в детдоме "Баганашыл"

В акимате Алматы заявили, что воспитанники детского дома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего Центра и учиться в мегаполисе, передает NUR.KZ.

В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент акиматами города Алматы и Алматинской области проводятся работы по передаче объекта.

"Для создания современных и безопасных условий для воспитанников запланирована реконструкция здания детского дома, которая начнется в следующем году, после технического обследования, подготовки документации, экспертизы и конкурсных процедур.

Вопрос временного размещения детей на время работ будет решен с учетом требований безопасности и обеспечения необходимых условий проживания. Детей разлучать не будут", - заверили в акимате.

Также в сообщении указано, что обучение воспитанников будет продолжаться в тех же школах города Алматы, где они учатся сейчас.

"Переезд детей из здания детского дома в город Конаев не рассматривается. Ситуация находится на постоянном контроле", - сказано в сообщении.

Скандал с переездом детей из Алматы в Қонаев

О переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников. Они выступали против переезда, а чиновники заявляли, что здание построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в Қонаеве. Вскоре в соцсетях появились кадры, на которых был запечатлен переезд. Детей пытались выселить с полицейскими, одной девочке стало плохо.

Вскоре Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд детей из Алматы в Қонаев. Случившееся возмутило бывшего детского омбудсмена Аружан Саин, также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала ситуацию.

Позже о произошедшем высказались и в Минпросвещения. В ведомстве пообещали, что права детей-сирот будут соблюдены. Вскоре состоялось совещание, в ходе которого дано поручение провести служебную проверку.

Недавно Аружан Саин сделала заявление о возможном подлоге технического заключения, послужившего основанием для переселения. Кроме того, поведение одного из чиновников в Алматинской области сочли неэтичным по отношению к воспитанникам детдома "Баганашыл".

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