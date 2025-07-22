Служебную проверку проведут после скандального переезда воспитанников детдома из Алматы

После скандала с переездом воспитанников детского дома из Алматы в Қонаев состоялось оперативное совещание, в ходе которого дано поручение провести служебную проверку, передает NUR.KZ.

В акимате Алматинской области сообщили, что в соответствии с поручением президента Казахстана принято решение о прекращении процедуры переезда воспитанников.

Дети продолжат обучение и проживание по прежнему адресу. Все права детей-сирот, гарантированные законодательством, будут обеспечены в полном объеме. К тому же дети, выразившие желание, могут быть приняты в новый областной детский дом в Қонаеве.

"Состоялось оперативное совещание, в ходе которого дано поручение провести служебную проверку и определить меры ответственности в отношении уполномоченных лиц, допустивших просчеты в управленческих решениях.

Ответственные за данный участок будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - заявили в ведомстве.

Здесь отметили, что вопрос передачи здания детского дома "Баганашыл" находится на стадии проработки между государственными органами. Все права воспитанников, находящихся на попечении государства, т.е. получение полного спектра социальных услуг, медицинского обслуживания, а также постановка на очередь для последующего получения жилья будут сохранены в соответствии с действующим законодательством.

"Дополнительно сообщаем, что в новое специализированное учреждение в Қонаеве переехали 39 воспитанников Центра адаптации несовершеннолетних (ЦАН). В 2022 году в связи с разделением области ЦАН был временно размещен в здании детского дома №1 в Алматы.

Переезд в новое здание осуществлен на добровольной основе с согласия самих детей при сопровождении специалистов. Среди прибывших нет воспитанников детского дома "Баганашыл", - заверили в акимате Алматинской области.

По сведениям ведомства, ранее новое учреждение в Қонаеве было осмотрено депутатами, представителями гражданского общества и журналистами. Независимые наблюдатели высоко оценили инфраструктуру, условия размещения, оснащение и общий уровень организации центра.

По информации управления образования Алматинской области, на сегодняшний день данное учреждение не имеет аналогов в республике. Дети положительно восприняли переезд и успешно адаптируются к новым условиям.

Здание существующего детского дома "Баганашыл" будет передано на баланс акимата Алматы.

Скандал с переездом детей

О переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников. Они выступали против переезда.

В управлении образования региона поясняли, что здание в Алматы находится в аварийном состоянии - оно было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в Қонаеве.

Накануне Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд детей из Алматы в Қонаев. До этого в соцсетях появились кадры, на которых был запечатлен переезд. Детей пытались выселить с полицейскими. Одной девочке стало плохо.

Случившееся возмутило бывшего детского омбудсмена Аружан Саин. Она заявила, что переезд без согласия детей и учета их мнения является нарушением их прав.

Также уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала ситуацию.

Позже о произошедшем высказались и в Минпросвещения. В ведомстве пообещали, что права детей-сирот будут соблюдены.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.