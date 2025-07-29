Скандал с детдомом в Алматы: чиновник получил предупреждение за общение с детьми "по-братски"

Поведение чиновника в Алматинской области сочли неэтичным по отношению к воспитанникам детдома "Баганашыл", специалисты пообещали взять работу сотрудника под контроль, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, сотрудника управления образования Алматинской области отчитали за общение "по-братски" с воспитанниками детского дома "Баганашыл".

Отмечается, что общение чиновника с воспитанниками детского дома попало в кадр во время скандальной попытки переселения детей из Алматы в Қонаев. В управлении образования Алматинской области признали, что высказывания их сотрудника не соответствуют требованиям этики государственного служащего.

По данным управления образования Алматинской области, с мужчиной была проведена разъяснительная беседа, ему даны предупреждения о недопустимости подобного поведения.

"За его профессиональной деятельностью и коммуникацией будет установлен постоянный контроль со стороны руководства", - заявили в управлении образования региона.

Напомним, на прошлой неделе общественница Аружан Саин сделала заявление о возможном подлоге технического заключения, послужившего основанием для переселения детей-сирот в Алматы.

Скандал с переездом детей из Алматы в Қонаев

О переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников. Они выступали против переезда. В управлении образования региона поясняли, что здание в Алматы находится в аварийном состоянии - оно было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в Қонаеве.

Вскоре в соцсетях появились кадры, на которых был запечатлен переезд. Детей пытались выселить с полицейскими. Одной девочке стало плохо. Вскоре Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд детей из Алматы в Қонаев.

Случившееся возмутило бывшего детского омбудсмена Аружан Саин. Она заявила, что переезд без согласия детей и учета их мнения является нарушением их прав. Также уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала ситуацию.

Позже о произошедшем высказались и в Минпросвещения. В ведомстве пообещали, что права детей-сирот будут соблюдены. Вскоре состоялось оперативное совещание, в ходе которого дано поручение провести служебную проверку.

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