Воспитанники детдома в Алматы выступили против переезда в Қонаев

Ранее в Сети появилось видеообращение воспитанников детского дома в Алматы, которых, по их словам, хотят переселять в Қонаев. Подробности озвучили в акимате Алматинской области, передает NUR.KZ.

В Сети ранее появилось видеообращение одного из воспитанников детского дома №1 в Алматы, который выступил от имени всех проживающих в доме ребят.

"Наш детский дом хотят переселить. У нас срубают деревья, превращают нашу территорию во что-то невозможное. Жить становится невозможно. Помогите, пожалуйста, нашему детскому дому. Нас хотят переселить в Капчагай или Қонаев. Где степь, где тюрьма. Туда нас хотят отправить. Мы никаким образом не хотим никуда уезжать. Это наш родной дом", - отмечает воспитанник дома Кирилл Капранов в видеообращении.

На обращение отреагировала юрист Анна Чернова.

"То, что детей отправляют в какой-то там недострой в Конаеве, вообще считаю обычным выселением в зону отчуждения и так брошенных детей. Там нет ни коммуникаций, ни инфраструктуры, но зато рядом есть 4 исправительные колонии. Хорошее соседство с тюрьмой для детей, видимо, подумали наши чиновники. Да и зачем им престижный район Алматы, какая разница где сиротам жить", - возмутилась она.

Между тем в акимате Алматинской области сообщили, что воспитанники детского дома встретятся с акимом региона и осмотрят новое здание.

"3 марта дети осмотрят объект и ознакомятся с условиями проживания. В этот же день у них запланирована встреча с акимом области Маратом Султангазиевым. Среди воспитанников, которые посетят здание, будут Кирилл Капранов, Алексей Некрасов и Денис Узлов", - отмечается в сообщении управления образования области.

2 марта, как отмечено в релизе, детский дом посетила руководитель управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева. Она осмотрела здание и пообщалась с коллективом и воспитанниками. В ходе встречи сотрудники подняли вопросы, связанные с переездом и сохранением рабочих мест.

"Мы держим на контроле все вопросы, касающиеся детского дома и его воспитанников. Важно не только оснастить новое здание оборудованием, транспортом и школьными принадлежностями, но и создать комфортные условия проживания, обеспечив безопасность детей", - отметила Салтанат Беспаева.

В управлении также опровергли слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам, которые распространялись в сети.

Новый комплекс, по данным управления образования, рассчитан на 240 мест и займет площадь 4000 квадратных метров. Его строительство ведется в связи с аварийным состоянием действующего здания, возведенного в 1963 году. В структуре учреждения также откроется центр адаптации несовершеннолетних. Объект расположен рядом со школой на 900 мест. Для транспортировки воспитанников уже предоставлен 14-местный автобус. Расстояние до Алматы составляет 65 км.

В апреле 2023 года мы писали, что алматинский детский дом, имеющий 30-летнюю историю, прекратил свое существование. Детей вернули в семьи.

Сообщалось также, что жители Алматы пожаловались на заброшенное здание, которое когда-то занимал детский дом. Позже это место стало пристанищем для маргиналов и личностей, которые проводят здесь досуг.