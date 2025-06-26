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    Реконструкция терминала и новая линия метро: как хотят модернизировать аэропорт Алматы

    Опубликовано:

    Аэропорт Алматы
    Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: Министерство транспорта РК

    Дархан Сатыбалды поручил проработать улучшение подъездных дорог и интеграции будущей линии метро в транспортную систему аэропорта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

    Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, аким мегаполиса Дархан Сатыбалды провел рабочую встречу с председателем правления TAV Airports Серканом Каптаном, в ходе которой обсуждены ключевые вопросы модернизации Международного аэропорта Алматы.

    Международный аэропорт Алматы обслуживает более 11 млн пассажиров в год, обеспечивая свыше 70% объема авиаперевозок в Казахстане. Стороны рассмотрели планы по реконструкции внутреннего терминала, взлетно-посадочной полосы, обновление инженерной и наземной инфраструктуры.

    Дархан Сатыбалды отметил важность тесного взаимодействия с инвестором для повышения качества авиауслуг, обеспечения транспортной доступности аэропорта и внедрения международных стандартов обслуживания.

    В свою очередь, Серкан Каптан выразил благодарность за поддержку инвестиционных инициатив и подтвердил готовность продолжать реализацию генерального плана развития аэропорта до 2050 года.

    По итогам встречи аким Алматы поручил изучить предложенный инвестором дизайн внутреннего терминала, оказать содействие в вопросах его реконструкции, проработать улучшение подъездных дорог и интеграции будущей линии метро в транспортную систему аэропорта.

    Напомним, осенью прошлого года стало известно, где проложат новую ветку метро в Алматы - согласно техдокументации проекта, она протянется до аэропорта.

    Касательно самой воздушной гавани добавим, в мае этого года Министерство транспорта Казахстана сообщило, что частный инвестор собирается вложить 362 млн долларов в развитие аэропорта в Алматы.

    Также напомним, в 2020 году все акции воздушной гавани Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив 415 млн долларов. Само cтроительство нового терминала началось несколько лет назад.

    1 июня прошлого года состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они делились своими эмоциями после события.

    14 июня 2024 года вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. 25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.

    Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность.

    Позже в Сети появилось видео, на котором была запечатлена течь в крыше нового терминала аэропорта Алматы. В пресс-службе воздушной гавани отреагировали на ролик. Похожая ситуация с течью повторилась через несколько недель.

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