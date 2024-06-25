Новый терминал аэропорта Алматы: как он выглядит и чем отличается от старого (фото)

Новый терминал алматинского аэропорта показали сегодня журналистам. Сюда уже переведены все международные рейсы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ожидается, что в этом году пассажиропоток аэропорта превысит 11 млн человек.

К летнему сезону отпусков уже запущен новый терминал площадью 53,6 тыс. квадратных метров. К слову, его открытие в этом году оказалось весьма символичным, ведь первый гражданский рейс из Алматы состоялся ровно 100 лет назад – в 1924 году. Аэропорт же был построен в 1923 году и располагался на месте нынешнего Центрального стадиона.

Досмотр в новом терминале аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В новом терминале встречает отправляющихся за границу пассажиров зона регистрации, где расположены 50 стоек. Далее нужно пройти через автоматизированную систему проверки документов. Затем – паспортный контроль с 20 кабинами и двумя автоматическими стойками, где пассажиры могут пройти "границу" самостоятельно.

Паспортный контроль в новом терминале аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, как отметил новый президент аэропорта Гокер Косе, в зоне прилета расположены еще 32 кабины паспортного контроля и две автоматические стойки. Их количество планируют увеличить до четырех на каждом этаже. Как рассказал президент, в Казахстане использование автоматических стоек для паспортного контроля на сегодня составляет 23%, тогда как в Европе – всего 5-6%.

Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В зоне вылета и в зоне ожидания багажа расположены магазины Duty Free, один из которых – самый большой в Центральной Азии, а также два лаундж-зала в зоне вылетов. Предусмотрены пять выходов к самолетам через телетрап и пять – к автобусам.

Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Что касается зоны выдачи багажа, то здесь расположены четыре карусели общей длиной 242 метра. Отметим, в старом терминале общая длина составляла 82 метра.

В час здесь могут выдавать порядка 7 тысяч чемоданов. Как отметил Косе, обработка багажа раньше была ручной, сейчас она автоматизирована, что ускорило процесс.

На выходе из зоны прилета появятся пункты обмена валюты и киоски, где прилетающие смогут арендовать авто.

Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Руководство также отметило, что на территории воздушной гавани будет построен новый виадук, а парковка - увеличена до более чем 1200 мест; будет запущен и новый автобус.

Что касается старого терминала, то он будет модернизирован, а в последующем – станет использоваться для внутренних рейсов. Глава аэропорта Алматы добавил, что в нем сохранят структуру здания и проведут ремонт. В дальнейшем терминал будет обслуживать 6 млн пассажиров в год.

На первом этаже старого здания будет переделана зона обработки и выдачи багажа с установкой четырех лент. На том же уровне будет размещен VIP-зал для внутренних рейсов.

На втором этаже, в зоне вылета, будут установлены 27 стоек регистрации и две стойки для тех пассажиров, кто летит без багажа.

Гокер Косе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, в аэропорту собираются расширить парк наземной техники, а топливный склад – увеличить до уровня международных стандартов. Ожидается и модернизация грузового склада. В планах – модернизация покрытия перронов и второй взлетной полосы, которая сейчас используется в качестве рулежной дорожки.

Как сказал Косе, будет оборудована площадка для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. На все работы планируется инвестировать 150 млн долларов из собственных источников, рассказал президент аэропорта.

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, открытие нового терминала в аэропорту южной столицы состоялось 1 июня. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса – они делились своими эмоциями после события.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе – Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.

Досмотр в новом терминале аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пассажиры в новом терминале аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков