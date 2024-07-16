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Новый терминал аэропорта Алматы снова затопило (видео)

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Затопило терминал в аэропорту Алматы
Топит терминал в аэропорту Алматы. Кадр из видео: t.me/Qumash_kz

Новый терминал в аэропорту Алматы снова затопило, передает NUR.KZ.В пресс-службе воздушной гавани заявили, что последствия будут устранены в ближайшее время.

В Telegram-канале "Qumash" опубликовали видео, на которых видно, что новый терминал в аэрпопорту Алматы снова затопило.

В пресс-службе аэропорта Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в связи с обильными осадками и сильным проливным дождем частично забилась система ливневой канализации со стороны перрона.

"Между старым и новым терминалом из-за перепада высот начала скапливаться вода и залила зал прилета международных рейсов. Все необходимые службы аэропорта привлечены для устранения данной проблемы. В данный момент техническими службами проводятся работы по очистке ливневой канализации.

В зоне вылета международных рейсов обслуживание рейсов производится в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры по своевременному обслуживанию прилетающих рейсов. Все последствия затопления будут устранены в ближайшее время.

Безопасность наших пассажиров и персонала является нашим главным приоритетом. Мы ценим ваше терпение и понимание и приносим извинения за предоставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в начале июля в Сети появилось видео, на котором запечатлена течь в крыше нового терминала аэропорта Алматы. В пресс-службе воздушной гавани отреагировали на ролик.

"Все проблемы были незамедлительно устранены. Безопасность наших пассажиров и персонала является нашим главным приоритетом. Мы предприняли незамедлительные шаги для исправления ситуации, в том числе выявление источника утечки и принятие мер по ее локализации, обеспечение безопасности пассажиров и персонала путем размещения барьеров и указателей на локациях, работа с подрядчиками для устранения утечки как можно быстрее", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 31 мая президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы. А открытие состоялось 1 июня. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса – они делились своими эмоциями после события.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов из и в Алматы полностью перенесли в новый терминал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135100-novyy-terminal-aeroporta-almaty-snova-zatopilo-video/

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