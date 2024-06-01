"Меня так никто не встречал в аэропорту": пассажира первого рейса удивило гостеприимство в Алматы

Пассажиры первых рейсов, прибывших или убывающих через новый терминал аэропорта Алматы, поделились своими впечатлениями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Пассажир рейса Лондон-Алматы Карлос Сантос прилетел вместе с братьями на выходные в южную столицу Казахстана. Это его первая поездка в город, впечатления получились незабываемые.

Новый терминал. Фото: аэропорт Алматы

"Очень красиво, все классно, хорошо встретили. Подарили подарочки на память. Было очень приятно. Не ожидал такого гостеприимства. Меня еще так никто не встречал в аэропорту", - обрадовался турист.

Новый терминал. Фото: аэропорт Алматы

"Мы живем в Алматы, сегодня летим в Доху. Так мы решили поздравить своих детей с окончанием учебного года и началом летних каникул. Нам посчастливилось стать первыми пассажирами нового терминала. Ново, круто, красиво, чисто. Все так аккуратно. Много места, удобно. Большое спасибо! Надеюсь таких мест в нашем городе будет больше, чтобы всем было комфортно. Больших нам парковок и легких дорог!" - сказала пассажирка рейса Алматы-Доха Евгения Куфельдт.

Новый терминал. Фото: аэропорт Алматы

Другой алматинец Нурлан Мырзагул, который тоже направляется в Доху вместе с семьей, признался, что впервые вылетает за рубеж - в Катар.

Новый терминал. Фото: аэропорт Алматы

"Так получилось, что с открытием второго терминала аэропорта совпало. Очень счастлив. Аэропорт очень красивый, все нравится. Все вежливые, встречают хорошо. Очередей нет. Дизайн классный, зарубежный, европейский. Все удобно", - отметил он.

Новый терминал. Фото: аэропорт Алматы

Напомним, сегодня в Международном аэропорту Алматы состоялось открытие нового терминала - там приветствовали пассажиров первого прибывшего самолета из Лондона. Рейс КС-664 авиакомпании Air Astana совершил посадку в 08.50. На борту воздушного судна было 94 пассажира.

Новый терминал. Фото: аэропорт Алматы

На вылет терминал первым обслужил рейс КС-653 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы-Доха.

Накануне экскурсию по новому терминалу провели президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, который прибыл с рабочим визитом в Алматы. Ему представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.