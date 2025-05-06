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362 млн долларов собираются вложить в развитие аэропорта Алматы

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: Министерство транспорта РК

Министерство транспорта Казахстана сообщило, что частный инвестор собирается вложить 362 млн долларов в развитие аэропорта в Алматы, передает NUR.KZ.

В Минтрансе сообщили о заключенном меморандуме с руководством АО "Международный аэропорт Алматы". Сообщается, что в документе уделено улучшению условий труда сотрудников воздушной гавани.

Например, в течение года сотрудникам пообещали поднять зарплату в среднем на 25%, а также построить медцентр для работников. Кроме того, инвестор пообещал создать как минимум 600 рабочих мест и учебный центр, аккредитованный ACI (Международный совет аэропортов).

"С 2025 по 2029 годы TAV Holding инвестирует дополнительно 362 миллионов долларов в развитие воздушной гавани. За счет данных средств инвестор реконструирует взлетно-посадочную полосу, построит новый перрон для компаний, занимающихся грузовыми перевозками, отремонтирует терминал внутренних рейсов, модернизирует и оцифрует имеющиеся грузовые склады, построит аэропортовую гостиницу и др.", - сказано в сообщении.

В Минтрансе сообщили, что все детали озвучат в пресс-службе аэропорта летом текущего года.

Напомним, в 2020 году все акции воздушной гавани Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив 415 млн долларов. Само cтроительство нового терминала началось несколько лет назад.

1 июня прошлого года состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они делились своими эмоциями после события.

14 июня 2024 года вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. 25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность.

Позже в Сети появилось видео, на котором была запечатлена течь в крыше нового терминала аэропорта Алматы. В пресс-службе воздушной гавани отреагировали на ролик. Похожая ситуация с течью повторилась через несколько недель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242434-362-mln-dollarov-sobirayutsya-vlozhit-v-razvitie-aeroporta-almaty/