Альп Эр Тунга Эрсой покинет пост главы аэропорта Алматы
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Альп Эр Тунга Эрсой покинет пост главы алматинского аэропорта, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной авиагавани.
"Как и планировалось, Альп Эр Тунга Эрсой покинет свой пост президента международного аэропорта Алматы по окончании строительства нового международного терминала аэропорта. Он продолжит свою карьеру в отрасли в новой роли. Официальное объявление о смене руководства будет сделано 5 июня", – сообщили нам в аэропорту Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2112240-alp-er-tunga-ersoy-pokinet-post-glavy-aeroporta-almaty/