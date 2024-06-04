Альп Эр Тунга Эрсой покинет пост главы аэропорта Алматы

Альп Эр Тунга Эрсой покинет пост главы алматинского аэропорта, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной авиагавани.

"Как и планировалось, Альп Эр Тунга Эрсой покинет свой пост президента международного аэропорта Алматы по окончании строительства нового международного терминала аэропорта. Он продолжит свою карьеру в отрасли в новой роли. Официальное объявление о смене руководства будет сделано 5 июня", – сообщили нам в аэропорту Алматы.