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Назначен новый глава аэропорта Алматы

Опубликовано:

Гокер Косе
Гокер Косе. Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе – бывший глава Альп Эр Тунга Эрсой покинет должность 16 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что Альп Эр Тунга Эрсой с 16 июня 2024 года покидает должность президента аэропорта Алматы, которую он занимал с июня 2021 года.

Новым президентом МАА назначен Гокер Косе", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Гокер Косе имеет порядка 20 лет опыта в сфере операционного управления, планирования, инвестирования, финансового менеджмента и повышения эффективности аэропортовой деятельности.

Он присоединился к холдингу TAV Airports в 2005 году. Прошел стажировку в сфере менеджмента и управления гражданской авиацией и аэропортами. Участвовал в процессах внедрения программы эксплуатационной готовности (Operational Readiness and Airport Transfer, ORAT) нового аэропорта Анкары Эсенбога.

"В 2006 году Косе был приглашен в управление финансов и стратегии холдинга TAV Airports, где работал над многими проектами более 10 лет. Принимал активное участие в технической и экологической экспертизе проектов аэропортов, а также в их финансовом и коммерческом планировании.

Гокер Косе также курировал инвестиционные проекты в аэропортах, включая краткосрочное и долгосрочное бюджетное планирование и привлечение финансирования", – рассказали в пресс-службе.

В 2017 году Гокер Косе вступил в должность директора по инвестициям и финансовому планированию Groupe ADP, где руководил инвестиционными проектами аэропортов Шарль де Голь и Орли в Париже. Также занимался вопросами развития бизнеса GMR Airports, индийского подразделения Groupe ADP.

Сообщается, что Гокер Косе окончил Ближневосточный технический университет, также имеет степень MBA Босфорского университета в Стамбуле.

Напомним, вчера сообщалось, что Альп Эр Тунга Эрсой покинет пост главы международного аэропорта Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2112921-naznachen-novyy-glava-aeroporta-almaty/

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