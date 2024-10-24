От "Жибек Жолы" до аэропорта: где проложат новую ветку метро в Алматы

Стало известно, где проложат новую ветку метро в Алматы – согласно техдокументации проекта, она протянется до аэропорта, сообщает портал Kolesa.kz.

Как пишут авторы портала, ссылаясь на техническую документацию проекта, новая линия алматинского метрополитена будет подземной и протянется от действующей станции "Жибек Жолы" вдоль улицы Гоголя до Центрального парка культуры и отдыха, далее по ВОАД с переходом на Кульджинский тракт и с поворотом в аэропорт.

Станции этой ветки, по данным портала, будут расположены по следующим адресам:

№ 1 — рядом со станцией «Жибек Жолы», восточнее проспекта Назарбаева с организацией пересадочного узла на первую линию;

№ 2 — в районе Центрального парка культуры и отдыха;

№ 3 — в районе пересечения улицы Кумай с ВОАД;

№ 4 — рядом со спорткомплексом «Халык Арена»;

№ 5 — на территории транспортного пересадочного узла «Восточный» напротив рынка «Жетысу»;

№ 6 — рядом с ТРЦ «Апорт-2» и автосалоном;

№ 7 — в районе микрорайона Нуршашкан;

№ 8 — рядом с аэропортом;

электродепо — севернее станции № 7.

Протяженность линии в двухпутном исполнении — 14 км.

Сейчас объявлен конкурс на разработку технико-экономического обоснования проекта. Завершить ТЭО планируют к сентябрю 2025 года, а начать строительство – в 2027 году.

Схема новой линии метро: kolesa.kz

Напомним, в начале декабря прошлого года стало известно, что в 2025 году будет сдана в эксплуатацию станция "Калкаман". В конце марта мы рассказывали, на какой стадии находится строительство станции.

Позже сообщалось, что до 2030 года планируется открыть еще три станции метро до рынка "Барлык".

Две последние станции метро – "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" – были открыты в мае 2022 года.