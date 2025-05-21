Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Три раза пырнул ножом": видео с участием обвиняемого в убийстве Шерзата показали в суде

Опубликовано:

Подсудимый Абзал Шынасыл на месте преступления
Абзал Шынасыл. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Сегодня в суде изучили видеозапись следственного эксперимента с участием обвиняемого в убийстве Шерзата Болата Абзала Шынасыла. Кадры сняли на месте преступления, передает NUR.KZ.

В ходе судебного заседания прокурор Дана Сарсембай попросила показать видеозапись, на которой, по ее словам, Шынасыл говорил о нанесенных им ножевых ранениях. Запись была сделана 4 октября 2024 года на месте преступления.

Абзал Шынасыл на кадрах заявил, что возле магазина "Камажай" стояла толпа людей и была драка, куда он и побежал.

"Вот стоят деревья. Бородатый мужчина (дядя Шерзата Болата Нурканат Гайыпбаев - прим. ред.) ходил между ними. Вот здесь примерно я его ударил рукой, кулаком, получается. Потом я подошел поближе. Второй выстрел был. Я встал как вкопанный, не смог двигаться. Потом он хотел еще раз перезарядить ружье, третий патрон вставил. Он туда куда-то выстрелил, потому что я почувствовал выстрел ухом", - дал показания на видеозаписи Абзал Шынасыл.

Далее, по словам подсудимого, у Гайыпбаева попытались отобрать ружье.

"Двое побежали. Потом один из них упал. Этот бородатый его приобнял и кричал: "Скорая! Скорая!" Там же еще люди ходили. И я побежал в ту сторону к бородатому, он сидел. Я его пнул и ударил кулаком. И опять началась драка. Все на него накинулись", - рассказал обвиняемый в ходе следственного эксперимента.

Он сообщил, что вокруг ходили девушки, вышли и соседи.

"Когда он (дядя Шерзата Болата - прим. ред.) упал, я вытащил нож, вот так я его держал, и три раза пырнул его ножом. Потом сели в машину и уехали", - уточнил Абзал Шынасыл.

Он рассказал, что выбросил нож и мешочек от него, когда с другими подсудимыми приехал в "биатлон".

Абзал Шынасыл в ходе следственного эксперимента заявил, что видел, что подростка избивали, но не может конкретно сказать, кто это сделал.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Абзала Шынасыла обвиняют по пунктам 5, 9, 14 части 2 статьи 99 (Убийство), части 3 статьи 24, пунктам 1, 7, 9 части 2 статьи 99 (Покушение на убийство), части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК.

В начале главного судебного разбирательства он заявил, что признает вину частично. В убийстве 16-летнего Шерзата Болата Абзал Шынасыл вину не признал.

Суд уже изучил шокирующие видеозаписи, распространившиеся в Сети и снятые жильцом соседнего дома, а также камерами наблюдения магазина "Камажай".

Подсудимый Абзал Шынасыл в ходе сегодняшнего судебного заседания заявил, что не трогал никого из потерпевших, кроме Нурканата Гайыпбаева, а вину якобы взял на себя из-за договоренности.

Также он ответил на вопросы о Чике и связи с группировкой "Хуторских".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Убийство Шерзата Болата
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245581-tri-raza-pyrnul-nozhom-video-s-uchastiem-obvinyaemogo-v-ubiystve-sherzata-pokazali-v-sude/