"Три раза пырнул ножом": видео с участием обвиняемого в убийстве Шерзата показали в суде

Сегодня в суде изучили видеозапись следственного эксперимента с участием обвиняемого в убийстве Шерзата Болата Абзала Шынасыла. Кадры сняли на месте преступления, передает NUR.KZ.

В ходе судебного заседания прокурор Дана Сарсембай попросила показать видеозапись, на которой, по ее словам, Шынасыл говорил о нанесенных им ножевых ранениях. Запись была сделана 4 октября 2024 года на месте преступления.

Абзал Шынасыл на кадрах заявил, что возле магазина "Камажай" стояла толпа людей и была драка, куда он и побежал.

"Вот стоят деревья. Бородатый мужчина (дядя Шерзата Болата Нурканат Гайыпбаев - прим. ред.) ходил между ними. Вот здесь примерно я его ударил рукой, кулаком, получается. Потом я подошел поближе. Второй выстрел был. Я встал как вкопанный, не смог двигаться. Потом он хотел еще раз перезарядить ружье, третий патрон вставил. Он туда куда-то выстрелил, потому что я почувствовал выстрел ухом", - дал показания на видеозаписи Абзал Шынасыл.

Далее, по словам подсудимого, у Гайыпбаева попытались отобрать ружье.

"Двое побежали. Потом один из них упал. Этот бородатый его приобнял и кричал: "Скорая! Скорая!" Там же еще люди ходили. И я побежал в ту сторону к бородатому, он сидел. Я его пнул и ударил кулаком. И опять началась драка. Все на него накинулись", - рассказал обвиняемый в ходе следственного эксперимента.

Он сообщил, что вокруг ходили девушки, вышли и соседи.

"Когда он (дядя Шерзата Болата - прим. ред.) упал, я вытащил нож, вот так я его держал, и три раза пырнул его ножом. Потом сели в машину и уехали", - уточнил Абзал Шынасыл.

Он рассказал, что выбросил нож и мешочек от него, когда с другими подсудимыми приехал в "биатлон".

Абзал Шынасыл в ходе следственного эксперимента заявил, что видел, что подростка избивали, но не может конкретно сказать, кто это сделал.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Абзала Шынасыла обвиняют по пунктам 5, 9, 14 части 2 статьи 99 (Убийство), части 3 статьи 24, пунктам 1, 7, 9 части 2 статьи 99 (Покушение на убийство), части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК.

В начале главного судебного разбирательства он заявил, что признает вину частично. В убийстве 16-летнего Шерзата Болата Абзал Шынасыл вину не признал.

Суд уже изучил шокирующие видеозаписи, распространившиеся в Сети и снятые жильцом соседнего дома, а также камерами наблюдения магазина "Камажай".

Подсудимый Абзал Шынасыл в ходе сегодняшнего судебного заседания заявил, что не трогал никого из потерпевших, кроме Нурканата Гайыпбаева, а вину якобы взял на себя из-за договоренности.

Также он ответил на вопросы о Чике и связи с группировкой "Хуторских".