"Могут лишить урожая": фермеры на западе Казахстана обеспокоены растущей численностью сайгаков

До трех миллионов выросла численность сайгаков в Казахстане - это вызвало серьезное беспокойство у фермеров на западе страны, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях.

Специалисты переживают, что фермеры теперь могут пострадать еще сильнее.

"Сайги в этом году очень много. Фермеры еще больше будут страдать от нашествия сайгаков. Расплодившиеся животные могут лишить их урожая. Тут теперь стоит большой вопрос, куда нам ее перенаправить? На это нужны большие силы и много техники. И результат в итоге может быть совсем не таким, каким мы ожидаем", - заявил руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Рахимжанов.

Уже созданы областной и районные штабы по защите сенокосных угодий. 15 дежурных групп выставили в полях Жанибекского и Жангалинского районов. Кроме того, решается вопрос куда отогнать животных.

Разрешение на отстрел сайгаков в Казахстане

Напомним, летом 2022 года в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявляли, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказывал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

В июле того же года Токаев делал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" – президент заявлял, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

Однако в январе 2023 года ведомство опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешили отстреливать сайгаков, но лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявляли о планах по одомашниванию сайгаков.

Позже же казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО просили ввести режим ЧС из-за их нашествия, а в Акмолинской области сельхозпроизводители говорили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В декабре 2023 года в Международном союзе охраны природы объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения в Казахстане.

Однако в апреле 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщал, что запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.