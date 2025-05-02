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Дату последнего звонка перенесли в Казахстане

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Последний звонок в школе
Последний звонок. Иллюстративное фото: Lev Vlasov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Последний звонок в Казахстанских школах пройдет не традиционно 25 мая, а 23 или 24 числа. Об этом сообщили в министерстве просвещения, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно сообщению ведомства, как и в прошлом году, в последний учебный день — 23 мая во всех школах страны пройдет единый классный час под девизом "Білімім — Отаныма". В Минпросвещения отмечают, что это мероприятие дает возможность учащимся и педагогам подвести итоги совместной работы, выразить благодарность друг другу, вспомнить наиболее значимые события уходящего учебного года.

"Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая — по решению администрации школ.

В свою очередь, еще раз обращаем внимание но то, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата", - подчеркнули в министерстве.

Отметим, школу в этом году окончат больше 217 тыс. юных казахстанцев, а учебный год завершится для почти 3,9 млн школьников.

Напомним, несколько лет назад в Казахстане решили продлить учебный год и перенести последний звонок на 31 мая. Из-за этого в 2023 году последний звонок состоялся 1 июня, госэкзамены для выпускников прошли с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.

Однако многих родителей это не устроило. Поэтому в августе того же года в Казахстане вновь вернули прежнее проведение последнего звонка 25 мая.

Добавим также, что в прошлом месяце в Сети появились сообщения, что выпускникам некоторых школ запретили "фотографироваться и ярко одеваться во время последнего звонка". В столичном управлении образования прокомментировали эту информацию.

К слову, в прошлом году казахстанским выпускникам действительно запретили пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях. Таким раскладом были разочарованы не только сами школьники, но и их родители.

Вице-министр просвещения Жумадильдаева поясняла, что новый формат проведения последнего звонка сделан для того, чтобы отойти от "пагубной традиции кортежей и ресторанов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241306-datu-poslednego-zvonka-perenesli-v-kazahstane/